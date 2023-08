Marcelo Lewandowski se distancia de Omar Perotti tras el escándalo por descuentos a docentes en Santa Fe

Luego del escándalo por los descuentos en los recibos de sueldo de los docentes santafesinos, el candidato ganador de la interna del PJ en las PASO provinciales para la gobernación, Marcelo Lewandowski, se pronunció sobre la situación y lanzó una profunda crítica a su compañero de espacio y actual mandatario provincial, Omar Perotti.

“Son hechos que indignan, que no pueden suceder y que deben ser investigados a fondo. Los santafesinos y santafesinas exigen saber qué ha sucedido y que se les brinden garantías de que no volverá a suceder”, sostuvo el periodista y candidato a ocupar la Casa Gris.

Y agregó: “hay que avanzar y determinar si se trató de negligencia o mala fe”. Además, exigió la “pronta solución a las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia y que se deposite la totalidad de los salarios con urgencia”. En ese marco, el Ministerio de Educación aseguró que se devolverán los importes a los docentes el viernes.

Lewandowski se diferenció de omar perotti

Con estas declaraciones, Lewandowski se desmarcó del gobernador Perotti y amplió aún más la distancia con el actual mandatario, que durante su gestión no tuvo la mejor relación con los docentes, en parte por el regreso de Adriana Cantero al Ministerio con su asunción. Pese a la renuncia de la ex funcionaria y su reemplazo por Víctor Debloc, las tensiones entre el perottismo y los gremios docentes no aflojaron.

En este contexto, la estrategia del aspirante a la gobernación es cambiar la imagen del PJ y conectar con sectores desencantados con la administración actual, para revertir los pésimos resultados obtenidos en las primarias provinciales frente a la alianza opositora ahora encabezada a nivel gobernación por Maximiliano Pullaro.