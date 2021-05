El Gobierno provincial puso en marcha un operativo para salir a buscar a adultos mayores que no se hayan vacunado contra el coronavirus, con el fin de completar la inoculación en este sector de alto riesgo.

Se trata de una campaña que se lleva adelante puerta a puerta, enmarcada en el Plan Incluir, y que comenzó en el barrio Vía Honda de Rosario. “La semana pasada comenzamos con trámites de DNI con el Registro Civil, donde se dieron 200 turnos. Hoy seguimos con la entrega de 1500 módulos alimentarios puerta a puerta con voluntarios sociales”, indicó Camilo Scaglia, director provincial de Desarrollo Territorial.

A esto le sumaron la detección de aquellos adultos mayores que no se vacunaron contra el COVID-19, ya sea por problemas de conectividad, recursos tecnológicos o alfabetización. “Sumamos al equipo de Salud a este relevamiento sanitario integral. En cada casa se consulta si alguno de los habitantes tiene fiebre o síntomas relacionados con el coronavirus. A la vez, si hay algún abuelo de 80 años o más que no se haya vacunado, inmediatamente lo llevamos a inocular al predio de la ex Rural”, describió Scaglia.

Vacunación de adulto mayor (Gobierno de Santa Fe) Gobierno de Santa Fe

Pero además, si hay algún otro adulto mayor que no supere los 80 años y tampoco se haya inscripto en el plan de vacunación oficial, también se lo registra y se lo anota en las planillas oficiales. “Creemos que es el mejor mecanismo para abordar esta temática. De manera integral, a lo largo y ancho de toda la provincia de Santa Fe”, concluyó.

Cabe resaltar que el Plan Incluir es un dispositivo multiagencial y multiministerial que se lleva adelante con el objetivo mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas en los barrios y en la población más vulnerable, a partir de una intervención integral.

Por parte del gobierno provincial, del programa participan los ministerios de Desarrollo Social, Seguridad; Salud; Educación; Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat; Ambiente y Cambio Climático; Cultura; Gestión Pública; la Secretaría de Estado de Igualdad y Género; la Empresa Provincial de la Energía; Aguas Santafesinas SA; municipios, comunas y organizaciones sociales.