Elecciones 2023: Agustín Rossi confirmó que no peleará por la gobernación de Santa Fe

El 2023 es un año de definiciones para la dirigencia política. Con las elecciones nacionales y provinciales en el centro de la escena, son varias las figuras que ya salieron a definir su precandidatura de cara a las internas de cada partido y el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, confirmó en diálogo con Vía País que no está en sus planes candidatearse para la gobernación de Santa Fe.

“Ponemos la gestión por sobre cualquier tipo de circunstancia”, sostuvo el funcionario y aseguró que mantiene un diálogo “casi nulo” con el gobernador Omar Perotti en lo partidario. No obstante, se animó a predecir que habrá internas intensas en Santa Fe: “Nosotros somos una corriente política importante en la provincia, que tendrá candidatos en cada uno de los distritos y la intensidad del debate de las PASO dependerá de los candidatos”.

En ese contexto, aseguró que no está en sus planes ir por la gobernación de la provincia de Santa Fe y dejó en suspenso a qué candidato del partido que compone apoyará para las internas que se celebrarán el 22 de agosto en todo el país.

¿Qué dijo Agustín Rossi sobre la posibilidad de una contienda presidencial con Cristina Kirchner como candidata?

“Hoy me imagino un escenario sin Cristina candidata porque es lo que ha dicho ella. No me imagino un escenario sin Cristina haciendo política. Cristina va a seguir ejerciendo ese rol, tiene un liderazgo muy fuerte dentro de nuestro espacio político”, analizó.

Finalmente, el funcionario sostuvo que su mejor aporte al Frente de Todos es “ser un buen jefe de Gabinete” y aclaró: “Trato y trataré de hacer todo lo que esté a mi alcance para aportar a generar las condiciones de que las perspectivas electorales de nuestro espacio político sean lo más competitivas posibles. Mi energía está puesta en ser un buen jefe de Gabinete y que los compañeros se sientan representados”.