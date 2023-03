Omar Perotti sobre la violencia en Rosario: “No vamos a estar ocultando la necesidad de ayuda”

Tras el grave episodio de balacera contra el supermercado de la familia Roccuzzo, que incluyó amenazas al futbolista Lionel Messi y tomó repercusión a nivel nacional, agitando las aguas en pleno año electoral, el gobernador de Santa Fe Omar Perotti dio una entrevista radial en la que reconoció la imposibilidad de la provincia para hacer frente a la ola de violencia que azota a Rosario.

“Narcotráfico, lavado, los delitos federales, nos exceden claramente y ahí no vamos a estar ocultando la necesidad de ayuda”, sostuvo Perotti en diálogo con Radio Mitre de Buenos Aires. “Sería una irresponsabilidad no estar denunciando y poniendo sobre la mesa la gravedad de la situación”, agregó.

En ese aspecto, el mandatario provincial sostuvo que parte de resolver un problema es “reconocer que existe y no taparlo” y por eso desde Santa Fe sostienen el pedido explícito de ayuda al gobierno nacional.

Además, cuestionó a los dirigentes de la oposición que hablaron del episodio haciendo un uso político de la problemática que azota a la ciudad: “Se necesita trabajar juntos. Las grietas y cuando se hace una utilización política con estos temas, lo único que hace es favorecer a las organizaciones criminales”.

¿Qué dijo Perotti sobre Aníbal Fernández?

Perotti se refirió también a los dichos del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, con el que mantiene fuertes diferencias, acentuadas por los recientes dichos del funcionario nacional, cuando dijo que en Rosario el narcotráfico había ganado.

“No tengo que explicar de dónde vengo, todos saben que soy peronista. Tengo la responsabilidad de ser gobernador de Santa Fe y he gestionado en todos los frentes. Tengo respuestas importantes del gobierno nacional en infraestructura, pero con el ministro de Seguridad no compartimos su mirada, la frase derrotista y que no hay necesidad de más oficiales. Esperemos que el Presidente esté recibiendo la sensación directa y concreta de lo que se necesita en Santa Fe”, concluyó.