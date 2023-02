Omar Perotti le contestó a Aníbal Fernández: “Esto demuestra que el gobierno nacional abandona a Rosario”

Lejos de pacificarse, la disputa entre el gobernador de Santa Fe Omar Perotti y el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández continúa sumando fuertes declaraciones de ambos lados. Luego de que el ministro nacional contestara a Perotti que el problema “es de él” y decirle “Que lo resuelva con su policía”, el gobernador salió a contestarle este viernes y dijo: “Esto demuestra que el Gobierno Nacional abandona a Rosario”.

“Sólo falta que le pidan a Santa Fe custodiar las fronteras del país para que no entren armas o drogas”, disparó Perotti, visiblemente ofuscado por las palabras que Fernández le dedicó el pasado jueves. Y agregó: “Está demostrado que con verborragia política y chicanas tuiteras no se resuelven los problemas de inseguridad en el país. La pelea del ministro no debe ser contra este ni contra ningún gobernador, sino contra el narcocrimen”.

En ese sentido, sostuvo que más allá de los esfuerzos hechos desde la provincia “si por la frontera del país sigue entrando droga, nadie frenará la inseguridad”.

¿Qué dijo Aníbal Fernández sobre el pedido de Omar Perotti de más recursos?

Perotti entreveró que los recursos que llegan de Nación a la provincia para seguridad “son pocos al lado de lo que aportamos. Si hay una provincia que aporta, que pone miles de millones de dólares al gobierno nacional es ésta, y cuando Santa Fe pide más ayuda para defender a los y a las rosarinas, recibimos agresiones”.

Cabe recordar que el rafaelino había solicitado más apoyo de las fuerzas nacionales a Aníbal Fernández, luego de una escalada de violencia que dejó varios edificios baleados en Rosario, entre ellos un Distrito Municipal. En el medio, Perotti reemplazó a Rubén Rimoldi por Claudio Brilloni y desplazó al jefe de la Policía provincial Miguel Oliva, quedando Martín García como nueva cabeza policial.

Por su parte, el ministro Fernández hizo declaraciones a la prensa en las que negó que hubiese una ola de violencia en la ciudad. Además, negó que desde Nación no se asista a la provincia en la materia, y consideró que los cambios en el gobierno provincial no responden a una escalada de violencia generalizada.

Finalmente, este jueves hizo polémicas declaraciones contra el mandatario provincial y dijo que “no entiende de seguridad”. En ese marco, lo responsabilizó de la escalada de violencia en el territorio: “El problema lo tiene él, entonces que lo resuelva con su policía y nosotros lo ayudamos de la mejor manera”, y continuó: “¿Por qué no le pregunta a los otros 22 gobernadores cómo resuelven el tema con su policía, porque ninguno de ellos tienen el problema?”.