Aníbal Fernández cruzó a Perotti: “El problema lo tiene él, que lo resuelva con su policía”

La pelea entre el gobernador de Santa Fe Omar Perotti y el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández sumó este viernes un nuevo capítulo, tras la salida de Rubén Rimoldi del ministerio provincial, acompañada del desplazamiento del jefe de la Policía provincial Miguel Oliva en un momento crítico de violencia en Rosario.

El ministro de la cartera nacional volvió a responderle a Perotti y lo responsabilizó de la escalada de violencia en el territorio: “El problema lo tiene él, entonces que lo resuelva con su policía y nosotros lo ayudamos de la mejor manera”, planteó Fernández, luego de que el mandatario santafesino reprochara que el funcionario nacional “sigue sin entender la realidad”.

En ese sentido, Fernández sostuvo que Perotti “no entiende de seguridad” y continuó: “¿Por qué no le pregunta a los otros 22 gobernadores cómo resuelven el tema con su policía, porque ninguno de ellos tienen el problema?”. Asimismo, sostuvo que el gobernador de Santa Fe le cuestionó el número de efectivos enviados por Nación y lo cruzó: “¿Qué sabe?, yo tengo personas de civil y no tengo por qué explicar porque el secreto de sumario me lo permite. ¿Qué tengo que explicar para que él se quede contento?, eso no lo voy a hacer”.

Las fuertes declaraciones de Fernández llegan luego de que el flamante ministro de Seguridad provincial Claudio Brilloni pidiera mejor logística y patrulleros para las fuerzas federales “para revertir los números negativos”.

¿Qué dijo Roberto Mirabella sobre Aníbal Fernández?

Quien también se sumó a la discusión fue el diputado Roberto Mirabella, diputado nacional por Santa Fe, que apuntó contra el funcionario nacional: “Aníbal siempre fue muy rápido con la lengua, pero nunca solucionó ningún problema. Tiene una mirada porteña como en todo. Cuando estás lejos de los problemas y los mirás por televisión, opinás de esta manera. Le echás la culpa a los otros”.

“Son grupos mafiosos que trafican estupefacientes, ligados al narcotráfico. Generan terror, miedo, amenazan periodistas. Si esto estuviese pasando en la ciudad de Buenos Aires y balean Canal 13, TN, Canal 9, la Corte Suprema o un restaurante en Puerto Madero, sería un escándalo internacional. Esto está pasando en Rosario y no se toma nota”, agregó Mirabella.

Y aventuró: “Me da la sensación que Aníbal Fernández nos abandonó o está tan lejos de la realidad que no entiende lo que está pasando. Me llama la atención. No se está tomando real dimensión para enfrentar el tema. ¿Qué tiene que pasar para que nos dé bola?”.