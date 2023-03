Aníbal Fernández dijo que los narcotraficantes “han ganado” en Rosario

Luego de que la balacera al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo llevar la situación delicada en la que viven los rosarinos todos los días, hace bastante tiempo, el que habló fue el ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, y sostuvo que los narcos “han ganado” en Rosario, pero sostuvo que “estamos dispuestos a revertirlo”.

“Tardó 20 años en instalarse, ¿va a tardar 20 minutos en desinstalarse?”, insistió el Ministro nacional, y sostuvo que esta situación es una “herencia” que recibieron tanto el gobernador Omar Perotti, como el intendente Pablo Javkin.

Los impactos en el vidrio del local de la familia de Antonela Roccuzzo (Gentileza Clarín)

Al mismo tiempo, remarcó que “nosotros estamos dispuestos a revertir esta situación, por eso estamos desde el primer momento con todo nuestro personal de las cuatro fuerzas; que son más de 4.500 efectivos e invirtiendo dinero nacional, porque estamos convencidos de que ese es el camino. El resultado lo tenemos: 2.077 detenidos en el 2022”.

La respuesta de Aníbal Fernández al reclamo de Pablo Javkin

Pero además, el Ministro refutó lo que Javkin dijo durante la mañana, al señalar que las fuerzas que portan armas están fallando, y remarcó que lo que está fallando es “su policía”, en referencia a los uniformados de Santa Fe. Y señaló: “Decir que a uno le tiene que llamar la atención que no hubo persecución. ¿Cuántos efectivos tenés que tener? ¿100 mil efectivos en una ciudad? Es algo ilógico e imposible de llevar a la práctica”.

Durante la madrugada, dispararon 14 veces contra uno de los supermercados de la familia Roccuzzo (Gentileza Clarín)

“Es una situación compleja que hay que atacarla definitivamente, no nos quedamos quietos con eso. Entramos con todo lo que tenemos. No vamos a bajar los brazos un solo segundo”, sostuvo y agregó: “Rosario no es tierra de nadie”.

Al ser consultado sobre si no era pertinente consultar con países que tuvieron un enfrentamiento con el narcotráfico, como Colombia, el Aníbal Fernández respondió con un “no me boludeen” y sostuvo que ese planteo no tiene relación con “los esquemas profesionales” que el Gobierno señala que están aplicando para abordar esta situación.