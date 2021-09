Si hay un futbolista que mantiene vínculos fuertes con sus ex clubes, es Luis Miguel Rodríguez. El Pulga es ídolo en Atlético Tucumán y también es muy querido en Colón, con el que se consagró campeón en la pasada Copa de la Liga Profesional. Actualmente, el delantero se desempeña en Gimnasia y Esgrima La Plata, pero en Santa Fe se ilusionan con repatriarlo.

Acerca de los rumores de un posible regreso al Sabalero en diciembre de este año, el atacante tucumano le manifestó a LaPlata1.com que “no estoy para nada al tanto y pienso en hacer bien las cosas en el lugar donde estoy. Estoy contento, encontré un grupo bárbaro. Estoy conociendo la ciudad aunque no salgo mucho. La verdad estoy feliz en el lugar donde estamos porque cuando tomó una decisión la tomo al cien por ciento”.

La consulta llegó a raíz de las declaraciones de Rodríguez días atrás, cuando explicó cómo se produjo su arribo al Lobo platense. “Yo estuve siempre a disposición de Colón, Gimnasia hacía dos meses y medio que había iniciado las negociaciones para cuando quedara libre, no sabía que iba a salir campeón ni mucho menos”, reveló.

Luis Miguel Rodríguez se consagró campeón de la Copa de la Liga Profesional con Colón el pasado 4 de junio.

Y siguió: “después de salir campeón me fui a Tucumán y volví a entrenar a la par de los compañeros, siempre estuve a disposición de los dirigentes y cuerpo técnico, querían que me quede, pero no siempre las situaciones se manejan de la mejor manera”.

Además, Luis Miguel contó que “las negociaciones no llegaron a buen puerto con Colón, pero las relaciones quedaron bien. El fin de semana pasado estuve en Santa Fe a una inauguración de una clínica y estuve con el presidente y vicepresidente del club, la mejor de las relaciones, hablando bien como personas grandes”.

Puertas adentro de Colón se habla de repatriar a varios jugadores que fueron campeones el pasado 4 de junio tras golear 3 a 0 en la final a Racing, con el objetivo de hacer una buena participación en la Copa Libertadores 2022. Esta es la idea del oficialismo en caso de imponerse en las elecciones del próximo domingo.