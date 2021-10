La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) no parece cerca de revisar su postura dentro de la paritaria docente de la provincia. De cara a la nueva reunión programada para este lunes, aseguraron que mantienen la expectativa de una “oferta superadora” en comparación con la que aceptó el resto de los gremios.

El gremio que representa al personal de escuelas públicas paró tres días en las últimas semanas, pero hasta ahora no logró que el Ejecutivo modifique la propuesta de un aumento del 17% para cerrar el año. La recomposición total del 52 por ciento en comparación a los haberes de 2020 no obtuvo el apoyo suficiente en las votaciones y la negociación no registró avances la semana anterior.

Voceros de Amsafe deslizaron que la mejora de la oferta asoma como la alternativa principal para llegar a un acuerdo. Sin embargo, en la Casa Gris no están dispuestos a pagar más de lo que ya aceptaron docentes de escuelas particulares y estatales, entre otros sectores.

Este viernes, las comisiones técnicas se reunieron para evaluar temas fuera de la agenda salarial. Así analizaron cuestiones vinculadas a las prestaciones del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) y el Boleto Educativo Gratuito (BEG), pero ahora la expectativa se enfoca en el incremento de los sueldos.

“Si el lunes el Gobierno no mejora la propuesta, habrá asambleas en toda la provincia”, anticipó la secretaria general, Sonia Alesso, sobre el plan de lucha del sindicato.