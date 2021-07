Los sanrafaelinos se sumaron al “caravanazo por la libertad”. Argentinos en todas partes del país decidieron salir a las calles para protestar contra el gobierno nacional en este 9 de julio. En este departamento, cientos de vehículos se congregaron para sumarse a la manifestación nacional.

A las 16 horas se citó el encuentro en la rotonda César Robles, lugar donde rápidamente cientos de vehículos se encontraron para luego movilizarse por las principales avenidas de la ciudad.

Las manifestaciones surgieron en base de no estar de acuerdo con algunas medidas tomadas por el gobierno nacional. En San Rafael, los autos llevaban carteles que lo dejaban en claro. Algunos llevaban escrito “#9Jporlaindependencia”, “#9Jporlarepública”. “Que no te dejen decidir por tu vida, es porque NO SOS LIBRE”.