Desalojan a familias de Córdoba por obras para la nueva Colectora: “A todos o nada”

Por obras de trabajo correspondientes a la futura instalación de la nueva Colectora de la ciudad, las autoridades desalojan a familias de Córdoba. Los trabajos comenzaron entre el martes 3 y miércoles 4 de junio y los vecinos se reunieron para reclamar que trasladen a todos y no sea una reubicación parcial.

Desalojan a familias de Córdoba por obras para la nueva Colectora

“Es injusto que anoten a la mitad de las personas“, expresó un ciudadano, en diálogo con El Doce. La Municipalidad llevará a familias a nuevas viviendas en barrio Zepa C, pero desde allí aseguraron que no hay espacio para todos los grupos.

Por la obra de una colectora de la avenida Circunvalación en Córdoba, trasladarán a vecinos de Villa Miralta. (Pedro Castillo / La Voz)

Diferentes versiones de vecinas indicaron que no todos fueron censados por los trabajadores sociales durante la mañana del martes 3. “Ayer estaba en el hospital y cuando llegué ya habían pasado por la zona que vivo, los llamé para que me censen y me dijeron que me tenía que arreglar con Caminos de las Sierras, que ellos ya habían censado”, ejemplificó una señora.

En paralelo, reportaron que personas del barrio no fueron censadas y otras que no están radicadas en la zona recibieron los documentos necesarios para su nuevo hogar.

Qué dijo Caminos de las Sierras sobre el desalojo de familias en Córdoba

Por su parte, la empresa Caminos de las Sierras aseveró durante la noche de esa misma jornada que el relevamiento no había finalizado. “Es una tarea que llevará días. No sabemos cuántos”, ponderaron.

Ante este escenario, una importante cantidad de vecinos y vecinas se reunieron para manifestar y cortar ambos carriles del ingreso a la Autopista Córdoba-Rosario. “Veremos cómo sigue el trabajo. No tenemos precisión de días. Puede ser que terminemos el viernes o tengamos que seguir. Nadie sabe”, deslizaron desde Caminos de las Sierras.