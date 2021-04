El intendente Emir Félix le salió al cruce al a ministra de Salud, Ana María Nadal, por el acto virtual en el que participó junto al presidente Alberto Fernández al presentar en sociedad en Centro Modular Sanitario que se construye en San Rafael.

Desde Casa de Gobierno aseguraron que de Nación dejaron afuera al gobernador Rodolfo Suarez y Nadal fue un paso más allá al asegurar que directamente los hicieron a un costado en todo porque le trasladaron la administración del centro asistencial al Municipio sanrafaelino.

El cacique justicialista no se quedó callado y aseguró que la ministra “está mal informada” y desmintió que Suarez no fue invitado al acto.

“Está mal informada. Está buscando un conflicto donde no existe”, disparó Félix al referirse a Nadal.

Centro Modular Sanitario en San Rafael. Municipalidad de San Rafael

“El gobernador tiene que hacer reflexionar a la ministra de que articule y no busque conflicto donde no hay. Y que se ponga a trabajar. Ayer estuvo (José) Thomas en San Rafael pidiendo articulaciones y agradeciendo el trabajo conjunto con el municipio. Y la ministra está yendo en un sentido contrario”, agregó el intendente de San Rafael.

Nadal había posteado en su cuenta de Twitter al término de la video conferencia entre el Presidente y y el intendente sureño: “Sin la participación del Gobierno de Mendoza, hoy el presidente dejó inaugurado un módulo sanitario en el Departamento de San Rafael, el cual junto a otros ubicados en Tunuyán y Horcones fueron pensados para la atención de la pandemia”.

Ante tamaña afirmación, Félix no se anduvo con vueltas y afirmó que “es todo falso, no hubo inauguración. No hubo transferencia (al municipio) sino que siempre fue municipal (el predio donde está el centro modular)”.

El jefe comunal no entiende “la generación de este conflicto” y le envió un mensaje a Suárez: “No existe el desplante (de la Nación). Yo estoy dispuesto a dialogar cuando el Gobernador me llame”.

*Este texto fue publicado originalmente por Los Andes. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.