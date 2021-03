Desde el bloque de concejales del radicalismo salieron a cruzar con dureza al intendente Emir Félix.

El edil Martín Serrano no dudó en remarcar que el municipio sanrafelino “dentro de los objetivos de obras que se plantea los ejecuta”, sin embargo aseguró que es solo “en términos globales” porque “no es eficiente ya que nunca se cumplen los plazos y genera que se paguen siempre mayores costos por las obras como ocurre con el Parque de los Jóvenes, el Museo de Historia Natural y la plaza de Rama Caída. En síntesis con los recursos disponibles se podrían hacer muchas más obras en San Rafael”.

Serrano también celebro que “el intendente ahora quiera destinar recursos para adquirir cámaras de seguridad”, pero no dudó en recordar que “San Rafael es uno de los pocos Municipios que no tiene Policía Comunitaria Municipal y el único que no adhirió a la Ley de Seguridad Vial de la Provincia de Mendoza en 2017”.

Con un tono un tanto irónico, Serrano celebró que “Félix haya tomado proyectos e ideas del bloque UCR, como la refuncionalización de la vieja terminal de ómnibus, la digitalización de expedientes y la construcción de un nuevo predio veterinario y guardería canina”.

Por último le echó en cara al intendente que “no dijo ni una palabra en su discurso de Portezuelo del Viento, obra que se encuentra paralizada por el presidente Alberto Fernández y que podría generar 11.000 puestos de trabajo genuinos para los sanrafaelinos”.

El intendente Emir Félix anunció grandes obras para el sur mendocino. Municipalidad de San Rafael

La presidente del bloque de concejales radicales, Cynthia Maggioni, no dudó en remarcar que Félix “dio un discurso muy pobre”.

“Con la pandemia primero se puso a disposición de la provincia y después pretendió tener un doble mando sobre la gestión de salud”, le enrostró.

“No anunció obras nuevas ni tampoco obras que no hayan sido proyectos del bloque radical. Son obras que están iniciadas, son obras eternas como el parque de los Jóvenes, que nunca se terminan y no hacen más que elevar los costos, en síntesis, seguimos dando vueltas sobe lo mismo. Es una tomada de pelo a la ciudadanía” sentenció la concejal.

Para Maggioni “la frutilla del postre” que que el jefe comunal “quiso poner en valor una gestión de su hermano Omar Félix como diputado nacional cuando en su primer periodo (entre el 2009 y 2013) no hizo ninguna gestión, es más no se lo escuchó hablar en el recinto”.

Además recordó que “no hizo mención a Portezuelo de viento cuando necesita del laudo del Presidente a favor de Mendoza. Ya que tiene tan buenos contactos, sería muy bueno que pidan que se resuelva a favor de Mendoza el laudo y así y concretar esa obra tan importante para el sur mendocino”, dijo Maggioni.

Sin pelos en la lengua, la concejal dejó picando en el ambiente que al parecer Emir Félix “tiene aspiraciones de ser legislador nacional” ya que “hace tanta mención a obras nacionales” lo que tal vez signifique que “viene su hermano al departamento para asegurar así el poder del municipio en manos amigas”.