El intendente Emir Félix dio su discurso anual en el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Rafael y más allá del repaso de los objetivos cumplidos en el 2020, a pesar del coronavirus, y las metas que aspira alcanzar en el 2021, el mensaje del cacique justicialista tuvo una fuerte connotación política, en un año que estará marcado por las elecciones legislativas.

Con 11 año gobernando San Rafael, Félix se presentó ante la sociedad y en particular hacia el sector político, como un gran gestor que colaboró con el Gobierno nacional, que consiguió importantes obras para su departamento, que incluso impactan fuertemente en General Alvear, y que con su accionar también benefició al Ejecutivo mendocino.

En esos lapsos de contenido altamente político del discurso, criticó al gobierno de Mauricio Macri por la inflación, pero obvió por completo la crisis económica actual.

Además, aunque sutil pero directo, le recriminó al gobierno de Rodolfo Suárez el problema de la inseguridad y hasta le ofreció comprar cámaras de seguridad para ampliar el sistema de video vigilancia en la ciudad.

Como era previsible, el jefe comunal comenzó el repaso de las acciones desarrolladas el año pasado dentro del ámbito sanitario por la pandemia y fue el primer punto en el que presentó al municipio como un factor determinante para “evitar la propagación de casos de Covid-19 para que no colapse el sistema de salud público-privado”.

El intendente Emir Félix junto a Ricardo Vergara, presidente del Concejo Deliberante de San Rafael. Municipalidad de San Rafael

Dentro del amplio detalle de las obras efectuadas en Ciudad y los distritos sanrafaelinos, (cantidad de cuadras asfaltas, remodelación de espacios públicos, el museo, el paseo Rawson o el Luis Huerta, la construcción de corredores viales, el parque de los Jóvenes, entre otras tantas) el jefe comunal sacó pecho y entrelíneas le avisó al gobierno mendocino que gestionó obras “en beneficio de Aysam”.

La referencia fue por la construcción del colector cloacal norte, obra de saneamiento muy demandada hace tiempo y que esperan estar licitando en un plazo de 10 días.

“Una buena novedad fue el haber obtenido la factibilidad para el colector norte, una obra que tramitamos ante el Gobierno nacional en beneficio de Aysam”, dijo posando su mirada sobre el bloque de ediles de la oposición e inmediatamente prosiguió “en realidad en beneficio para los vecinos”.

A la hora de hablar de la situación financiera de la comuna, vino el palo para el ex presidente Macri pero al mismo tiempo se olvidó por completo de actual Jefe de Estado, Alberto Fernández.

El intendente aseguró que “la abrupta caída de la recaudación y lo que perdimos frente a la inflación del 2019 generaron menos ingresos para nuestras arcas” pero más adelante remarcó que igualmente “el Municipio de San Rafael tiene su economía saneada” y anticipó que “cerraremos el ejercicio 2020-2021 con superávit fiscal”.

En este punto Félix habló del “presupuesto record” que la comuna destinó a obras públicas en el presente año por un total de $1.050 millones, aunque después le bajó el tono al decir “esperemos que lo podamos ejecutar”.

También les refregó en la cara a quienes lo criticaron por su postura anti turismo durante las restricciones del 2020 por el coronavirus y afirmó que en la temporada veraniega “más de 160 mil turistas llegaron a San Rafael, convirtiendo al departamento en uno de los destinos más visitados del país. Además nuestra ciudad quedó entre las tres más seguras de Argentina frente al coronavirus. Es decir, donde sus visitantes tuvieron menos posibilidades de contagiarse”.

El intendente Emir Félix criticó al Gobierno de Rodolfo Suárez por la inseguridad. Municipalidad de San Rafael

Teléfono para Suarez

Durante el discurso anual, el intendente Emir Félix le recriminó al Ejecutivo mendocino por los problemas de inseguridad y mencionó a modo de ejemplo los asaltos en los que fueron víctimas turistas “en nuestros hoteles y complejos de cabañas”

“Quiero solicitarle al gobierno provincial con la ayuda de nuestros concejales y legisladores de ambos partidos que trabajemos juntos el problema de la inseguridad. Este municipio está dispuesto a aportar cámaras de seguridad, un 30% de las que realmente necesitamos las podemos aportar nosotros”, dijo Félix y acto seguido insistió: “Necesitamos que el Gobierno de la provincia, junto con nosotros, aportemos 100 cámaras de seguridad. Estamos disponibles a aportar 30 de esas 100”.

Pero los pedidos hacia el Ejecutivo, con reclamos de por medio, no terminaron ahí. El jefe comunal justicialista también le reprochó al gobierno de Rodolfo Suárez la falta de asistencia financiera a Bomberos.

“No tienen elemento alguno, las bombas no funcionan, los camiones no tienen ninguna posibilidad. Este año vamos a ayudar a los Bomberos Voluntarios pero ellos no pueden cubrir toda la ciudad. Necesitemos una inversión en los bomberos dependientes de la Policía de Mendoza”.

Félix, artífice de obras claves para el Sur

Emir Félix dejó los anuncios más rimbombantes para el final, con fuerte impacto en el sur mendocino y se anotó todos los porotos junto a su hermano Omar, actual diputado nacional, a quien mencionó como su As de espadas en el Congreso nacional.

Tras criticar a la gestión de Mauricio Macri en la Casa Rosada por obras inconclusas ya que “no logramos ser escuchados”, el intendente sanrafaelino afirmó que “este año, nuestros legisladores nacionales, en particular Omar, quien ocupa un lugar en la Comisión de Presupuesto de Hacienda y preside la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, logró incluir cuatro grandes obras estructurales claves para San Rafael” pero que además tienen impacto en General Alvear dos de ellas.

Por un lado detalló las “obras de conexión de servicios esenciales para la producción industrial en áreas, zonas y parques industriales de San Rafael y General Alvear” por un monto asignado de $287.338.782.

Y más adelante continuó con una obra ampliamente demandada para aumentar la provisión de gas natural permitiendo la inclusión de 26.000 usuarios nuevos entre el territorio sanrafealino y alvearense.

La interconexión con el gasoducto de GasAndes, una obra que demandará una inversión de $2.700.000.000.

“Me complace informarles que el pasado viernes 12 de marzo, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) autorizó el inicio de obra y detalló las normas y procedimientos a cumplir. Ahora aguardamos por la confirmación de la Secretaría de Energía para firmar el anexo del convenio y en breve llamar a licitación para comenzar la obra”, dijo Félix.

En este punto también hizo mención a los $500.000.000 asignados para la construcción del Acceso Norte a San Rafael y los $287.338.782 colocados en el presupuesto Nacional para los estudios en el Paso internacional Las Leñas “fundamentales para avanzar en este anhelado proyecto”.

El discurso completo