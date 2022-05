En la segunda jornada del juicio por el asesinato de Félix Valdez, declaró Catalino “El chaqueño” Duré y se desligó de toda responsabilidad en el crimen. El acusado aseguró que en la fecha que se cometió el homicidio no estaba en el paraje La Izuelina, donde vivía la víctima.

Valdez fue encontrado quemado en su casa en el paraje La Izuelina, distrito de Villa Atuel en San Rafael.

Al obrero rual de 63 años le cortaron el cuello y luego, mientras aún respiraba, lo rociaron con un acelerante y le prendieron fuego. El hecho se remonta a julio de 2020.

En la previa al homicidio, Catalino y Valdez habían protagonizado una pelea, en la que también intervinieron otras personas, y la víctima no solo había denunciado a Duré sino que además manifestó que temía por su vida. Por esa situación, Duré debe responder por el delito de lesiones leves y coacciones.

Catalino Duré Rojas está acusado de matar a Félix Valdez en 2020. Foto: Prensa Poder Judicial

“Tuve una discusión con un muchacho en la casa de Félix Valdez. Habíamos tomado alcohol y fuimos a su casa. En ningún momento pedí comida ni me enojé por eso. Me faltó el respeto insultando a mi madre, forcejeamos, le pegué y lo apuñalé intentando defenderme. De eso me hago cargo. Luego intervino Félix Valdez, que debe haberse lastimado en el forcejeo, pero en ningún momento lo ataqué. Sé que se cortó la mano, pero no sé cómo pasó”, comenzó diciendo Duré ante el jurado.

Tras este relato, el acusado se levantó y exhibió marcas en una pierna que, aseguró, son producto de esa riña. Producto de estos hechos, Duré fue denunciado y sobre su persona regía una orden de restricción de acercamiento: “siempre respeté esa medida”, agregó.

Al momento de defenderse del cargo de homicidio agravado, Catalino Duré afirmó que no estaba en el paraje cuando se cometió el crimen.

“Nunca tuve problemas laborales con Félix Valdez. Trabajé en los hornos con él y no tuvimos problemas. Ahí acostumbrara quemar hornos y cortar ladrillos”, relató el acuasdo.

“Para mediados de julio yo me fui a El Plateado, a cortar totora y junco y estuve parando en la casa de una amiga que me prestó zapatillas. Luego de eso me detuvieron y yo no sabía por qué”, aseguró.

Catalino Duré se encuentra sentado en el banquillo de los acusados para responder por tres cargos distintos y arriesga una pena de prisión perpetua.