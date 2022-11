Aliado del gobierno mendocino criticó duramente la RTO y pidió sacarla

El diputado nacional Omar de Marchi, principal referente del PRO en Mendoza y aliado del gobierno de Rodolfo Suárez, criticó duramente la implementación de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y sin vueltas, pidió sacarla.

Para De Marchi, la RTO es más “un negocio”, también aseguró que “no sirve” y que lo único que hace es “generar inconvenientes al vecino”.

Muy duro con el Gobierno por la RTO

En diálogo con LV4 Radio San Rafael, el diputado nacional Omar De Marchi fue tajante sobre la implementación de la RTO en Mendoza.

“Hay que preguntarse si el sistema sirve o no, si se evitan accidentes de tránsito y yo creo que no sirve. Además la RTO no te garantiza que el auto esté en condiciones. Hay que solucionarle la vida a la gente y no complicársela cada vez más”, dijo a la radio sanrafelina.

Según De Marchi, “desde el Estado todo el tiempo se generan cosas para meter obstáculos y recaudar plata solo para que te digan que tenés un foco quemado, creo que no es útil y cuando algo no sirve hay que sacarlo”, añadió.

“Está verificación no tiene mucho sentido, no quiero poner sospechas, pero este sistema lo único que genera es inconvenientes al vecino”, agregó el referente del PRO mendocino.

El legislador nacional no se anduvo con vueltas y entre la catarata de críticas que lanzó hacia el gobierno por la implementación de la Revisión Técnica en los vehículos consideró “una exageración que la revisión sea cada año”.

“Creemos que con la firma de un funcionario esto se puede cambiar, así tan simple como en lugar de donde dice 3 años que le pongan 5″, finalizó.