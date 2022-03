Esas ansias de curar heridas, dedicarse a los demás y ese gusto por el orden y la disciplina que transmitía el uniforme la llevó a cambiar los estudios de enfermería en Mendoza e ingresar a la escuela de Sanidad Naval en Puerto Belgrano de la Armada Argentina donde egresó como enfermera profesional.

Era un sueño cumplido, pero lo que nunca se imaginó que comenzaría a desandar ese camino con una guerra de por medio.

Ada Barroso (65) no necesitó salir del continente para estar en el centro del conflicto bélico con Inglaterra en 1982 por las Islas Malvinas y así como están los héroes que dieron hasta su vida en aquella gesta, también están ellas, las heroínas que dieron contención física y espiritual a los soldados que regresaban mal heridos.

Además de su labor como enfermera en el hospital Naval en Buenos Aires, Ada tiene el orgullo de haber integrado la primera camada de mujeres que ingresó a la Armada Argentina con rango militar.

La enfermera Ada Barroso estuvo en el hospital Naval en Buenos Aires a donde recalaban los heridos en la guerra de Malvinas. Foto: Gentileza Ada Barroso

A 40 años de la Guerra por Malvinas Ada Barroso aseguró que “estoy orgullosa de haber servido a mi patria y orgullosa de haber atendido a esos héroes”. Y en un caso hipotético de una nueva convocatorio, la enfermera no dudó: “La vocación de servicio la tengo y estoy preparada, me siento muy patriota y amo a mi país, si me convocaran otra vez, estoy”.

Enfermera de vocación

Ada Barroso es de Villa Atuel, distrito de San Rafael, la escuela secundaria la cursó en la técnica química Bernardino Izuel y luego partió a Mendoza a estudiar en la escuela de enfermería en el hospital Central.

“En segundo año se presentó un oficial y nos comentó que si teníamos segundo año aprobado podíamos ingresar a la Armada Argentina con grado militar, tener un salario y terminar la carrera. Con una compañera nos gustó la idea y nos fuimos. Tenía 24 años”, comenzó relatando Ada.

Ada Barroso es enfermera profecional y en el hospital Naval en Buenos Aires le dio atención física y contención espiritual a los heridos en la guerra de Malvinas. Foto: Gentileza Ada Barroso

“Tengo el orgullo de ser de las primeras mujeres que ingresaron a la Armada con rango militar. Entramos como Cabo primero y egresamos con el grado de Cabo principal. También recibimos instrucción militar, hasta armar y desarmar un arma, y una vez que egresamos me destinaron al hospital Naval en Buenos Aires. Era un sueño cumplido lo que nunca me imaginé es que me iba a encontrar en una guerra”, agregó.

Durante su labor en el hospital Naval “comenzaron a llegar los heridos graves, críticos, y no solo era atenderlos y curar las heridas también había que darles contención psicológica, transmitirles esperanza. Vi muchos heridos en el abdomen y también quienes perdieron algún miembro”, recordó.

En esa doble función de sanar la parte física y también la espiritual se le viene a la mente Alberto Macías “él perdió una pierna y estuvo mucho tiempo internado y había que ayudarlo por eso más allá de atender a un paciente se dieron situaciones de amistad”.

Entre los amigos que Ada perdió en la guerra no olvidará nunca “al chico Escudero (de General Alvear) y Osvaldo Martínez que vivía en La Guevarina (paraje cercano a Villa Atuel). Con ellos nos cruzábamos en Puerto Belgrano en determinadas ocasiones y charlábamos, estábamos lejos de la familia y eso nos llevó a hacer amistades a unirse más a los compañeros. Ambos murieron en el hundimiento del crucero General Belgrano”, recordó con tristeza.

La enfermera Ada Barroso estuvo en el hospital Naval en Buenos Aires a donde recalaban los heridos en la guerra de Malvinas. Foto: Gentileza Ada Barroso

También recuerda a José, que vive en Mar del Plata y se convirtió en abogado tras la guerra. “Se comunicó con una compañera y le dijo que no se olvidaba de nosotras, esas son cosas muy gratificantes”, dijo con satisfacción.

El reconocimiento a las heroínas

En 2021 en General Alvear se realizó un acto en conmemoración de la gesta de Malvinas y dentro de los reconocimientos a los veteranos también hubo un apartado especial para las heroínas de Malvinas.

Después de 39 años nos volvimos a encontrar con compañeras que eran de Salta, Nely Guerrero y Adriana Carrizo. También estuvo una gran amiga de aquella época y actual, Mónica Catalán, de Tunuyán. Fue muy lindo el reencuentro, volvernos a ver. Después compartimos una reunión muy grande con los veteranos. Realmente son cosas gratificantes”, sostuvo Ada.

La enfermera Ada Barroso integró la primera camada de mujeres que ingresó a la Armada Argentina con rango militar. Foto: Gentileza Ada Barroso

Orgullosa

Barroso permaneció seis años en el hospital Naval en Buenos Aires hasta que se casó y regresó a Villa Atuel. En 1988 ingresó como enfermera profesional al hospital de General Alvear y actualmente es jefa del servicio de enfermería.

Pasaron cuatro décadas del conflicto bélico con el Reino Unido y hoy en día Ada no se arrepiente de la decisión que tomó cuando ingresó a la Armada: “Estoy orgullosa de haber servido a mi patria y orgullosa de haber atendido a esos héroes”.