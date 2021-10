Este miércoles, la periodista Andrea Bringas denunció públicamente que fue censurada por un segmento de su programa de radio, “Sin Límites”, en que entrevistó al candidato a diputado nacional de Unidos por San Luis, Claudio Poggi.

El programa se emitía simultáneamente por el canal de YouTube de la radio de Villa Mercedes y la periodista señaló que lo “eliminaron” tras lo ocurrido.

Bringas junto a Poggi

Bringas justificó que el medio tiene otra tendencia política. “Son oficialistas y reciben la pauta oficial del Gobierno”, comentó. Además, comunicó que no seguirá con su ciclo.

“Ya me ha pasado en otras oportunidades, no es la primera vez. Me ha ocurrido antes cuando he hecho editoriales planteando críticas al Gobierno provincial”, manifestó la periodista a El Chorrillero.

También reclamó que “no hay libertad de expresión”. “Como periodistas tenemos que tener derechos de poder hablar, decir, entrevistar, opinar y de criticar”, expresó.

