Amanda Ricca tiene 75 años y está casada con Alberto Gerbaudo (78) desde 1967. Oriundos de Jovita, un pueblo de unos 5 mil habitantes del sur cordobés, vinieron a vivir a San Luis en junio del año 2010 para poder estar más cerca de sus nietos y sus dos hijas.

Ambos vivieron gran parte de su vida en su pueblo natal, se conocieron de jóvenes y, con el tiempo, constituyeron su familia. A poco tiempo de casarse, ya eran padre y madre de dos hijas, Paula y Patricia.

Con el tiempo, luego de jubilarse, decidieron cambiar de rumbo y mudarse a la ciudad de San Luis, donde sabían que estarían más cerca de sus hijas, que habían estudiado y se encontraban trabajando allí, y de su nieta y su nieto.

Lo curioso es que, tal como contó Amanda a Vía San Luis, desde antes de casarse, ella nunca se había sacado su anillo de bodas. Desde meses previos a la ceremonia lo tenía en su mano y nunca había intentado hacerlo.

Alberto colocando el anillo de bodas a Amanda. Año 1967.

Fue entonces que, tras más de 54 años de casados, y a modo de juego, Amanda decidió probar sacarse su anillo.

Esta picardía nació a raíz del escándalo que se divulgó en las últimas horas en que Wanda Nara se había sacado su anillo por una supuesta infidelidad de su marido, Mauro Icardi. “Sacate el anillo como Wanda Nara y mandáselo a ‘Pili’ (nieta de ambos)”, le había propuesto Alberto, su esposo, en broma.

Y así fue que, entre los dos, comenzaron a probar a ver si, después de unos 55 años, el anillo podía salir de su mano. Y lo lograron.

La mano de Amanda tras sacar su anillo

“Me lo re mojé para sacármelo. No me lo podía sacar. Me dio un trabajo…”, comentó entre risas la abuela, quien se “arrepintió” rápido y volvió a colocarlo en su dedo.

“Uno después de tanto tiempo se acostumbra. Me molestaría si no lo tengo”, añadió tiernamente.

Alberto y Amanda

Hoy Amanda y Alberto siguen viviendo en el centro de la ciudad de San Luis y, ambos con sus respectivos anillos, esperan a marzo del 2022 para celebrar sus 55 años de casados.

