El Día de los Enamorados que se celebra cada 14 de febrero, tuvo su nota saliente en Bahía Blanca. En uno de los bancos de Plaza Rivadavia, apareció un misterioso cartel con un mensaje.

Carlos e Indira son los protagonistas de una historia que no tuvo hasta el momento final feliz, pero que dejó marcado a uno de sus protagonistas.

Frente al Municipio, Carlos dejó un cartel muy prolijo con sentidas palabras para quien es su gran amor aunque, aclaró, ya no están juntos.

“En este banco me enamoré de Indira G.P. (y una bandera de Venezuela). Jamás dejaré de amarla. Si no era el amor de mi vida. Me equivoqué de vida, no de amor. Ya no estamos juntos Carlos J.”, cuenta el cartel.

Fuente: La Brújula.