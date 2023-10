Un músico de San Luis impresionó a los jurados en Got Talent Argentina con un instrumento poco conocido y muy peculiar

Un puntano se presentó en la pantalla de Got Talent Argentina y deslumbró a todos al tocar un instrumento poco conocido, además de interpretar una tranquila canción que hizo entrar a los oyentes en un estado casi hipnótico. “Fue muy sensorial”, fue uno de los halagos.

Nahuel Púa Pellegrino tiene 27 años y es de San Luis. En esta ocasión, quiso mostrar lo que mejor sabe hacer: cantar y tocar el handpan. Este es un instrumento poco convencional con forma circular y con un relieve en el medio que hace que, al tocarlo de distintas maneras, suene con una armonía increíble. “Es mi terapia”, expresó el joven.

El puntano que deslumbró con su música en Got Talent

El participante brilló al presentar su performance donde pudo mostrar su gran talento tocando este particular objeto. Además, cantó una canción muy reconfortante que habla sobre el amor, la pasión y el arte.

“Yo adoro a Cultura Profética y una de las cosas que más admiro y adoro de escucharla es que realmente les creo la vibración de amor de la que hablan. Entonces entiendo que es más bien que la recibo más que procesarla. Me pasó lo mismo con vos hoy. Es delicioso lo que hiciste”, comentó Abel.

Por su lado, Flor Peña destacó la sensorialidad de la performance y la conexión donde todo fue fluyendo. “Era como estar en el mar, a mi me encanta el mar, ese infinito, ese cielo que se une con el mar y tu música, queda todo perfecto”, expresó.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con esa impresión ya que Emir Abdul explicó que él no compartía con sus compañeros: “No conecté con tu propuesta hoy”, indicó, aunque luego aclaró que el joven, sin dudas, tenía mucho talento.

Aún así, Abel, Flor Peña y La Joaqui dieron el sí, asi que Nahuel pasó a la siguiente etapa para seguir mostrando su peculiar arte. “Los nervios me ganaron, en un momento se corrió el punto, pero lo disfruté muchísimo”, expresó el joven antes de irse.