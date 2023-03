Temporal en Merlo: una lluvia sin precedentes por décadas y las desastrozas consecuencias

Una lluvia torrencial e histórica sucedió entre este miércoles y jueves en Merlo, San Luis. Según anunció la Red de Estaciones Meteorológicas (Rem) provincial, en la zona urbana se registraron 241 mm de lluvia en las últimas 24 horas, mientras que, en la zona alta, 245,3 mm.

Lo cierto es que no hay antecedente de una cantidad de lluvia tan significativos en la turística localidad. No existe un registro igual en muchas décadas: no lo hay entre 1984 y 1998. Y, tal vez, posteriormente nunca haya llovido tanto.

Según detalló el medio local El Corredor Noticias, estudiosos vieron cómo varió el régimen de lluvias y atesoraron ciertos datos que permiten establecer que la lluvia reciente fue inigualable.

Registro de precipitación acumulada en San Luis. Foto: Rem

Si es cierto que Merlo vivió situaciones acuciantes y graves con menos cantidad de lluvia, como ocurrió en el 2003, cuando el 3 de febrero cayeron 107 mm en dos horas. Aquel día, la desembocadura de los arroyos causaron estragos y hasta se cayó el campanario de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario.

Año por años, los días más lluviosos de la historia de Merlo

Según los datos obtenidos desde 1998 en adelante, los días con más lluvias por año fueron los siguientes:

El 28 de marzo de 1999 fue el de registro más alto en cuanto a milímetros caídos con 115 mm .

El 16 de enero del 2000 fue el día más lluvioso del año: 67 mm.

El 30 de septiembre de 2001: 53 mm.

4 de enero de 2002: 74 mm.

3 de febrero del 2003: llovieron 107 mm.

31 de marzo del 2004: 125 mm.

23 de febrero de 2005: 57 mm.

10 de diciembre de 2006: 62 mm.

3 de febrero del 2007: 73 mm.

25 de enero de 2008: 54 mm.

10 de febrero del 2009: 40 mm.

12 de marzo del 2010: 85 mm.

12 de marzo del 2011; 78 mm.

29 de febrero del 2012: 91 mm.

30 de octubre del 2013: 37 mm.

12 de marzo del 2014: 53 mm.

Además, desde el 2015 hasta el momento, los registros indican que la lluvia más grande en un día solo superó los 100 mm. Nada iguala a este 22 de marzo de 2023.

Las catastróficas consecuencias del temporal de Merlo

Este jueves no hubo atención en Pami, Anses ni en dependencias judiciales. Además, tampoco hubo clases presenciales en ningún establecimiento educativo de Merlo, Carpintería o Cortaderas.

Las intensas precipitaciones caídas en las últimas horas en la zona de Carpintería y Merlo obligaron a postergar el Rally de San Luis, que debía comenzar el jueves. (Gobierno de San Luis) Foto: Gobierno de San Luis

Merlo y las consecuencias de las lluvias. Foto: EDLR

Todo esto se debió a la “emergencia civil y vial” declarada este miércoles ante las inundaciones y las calles anegadas de la ciudad.

Por el temporal también se vio perjudicada la actividad comercial en la localidad turística. Muchos comercios no abrieron por la mañana y otros decidieron no abrir en todo el día.