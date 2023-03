Presuntos abusos en el colegio San Luis Gonzaga: piden que la directora sea investigada

Este lunes se dieron a conocer una serie de denuncias por abusos que habrían ocurrido dentro de la escuela San Luis Gonzaga de la ciudad de San Luis. Esta investigación recayó en el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia, desde donde se intenta esclarecer el hecho.

Ana Belén Villegas, la magistrada del mencionado Juzgado, será la encargada de dilucidar qué ocurrió, cómo y dónde y, en consecuencia, establecer responsabilidades si las hubiera.

El pedido de investigación a la directora del Colegio San Luis Gonzaga

Esteban Bustos, el representante legal de tres familias cuyos niños habrían sido víctimas de abuso dentro de la institución, fue más allá y solicitó formar una compulsa (investigación paralela) para que la Justicia Penal determine si la directora de la institución no cumplió con su obligación de tutelar a los niños y, más grave aún, establecer si conocía los hechos y los ocultó.

A su vez, Bustos descartó que directivos del colegio hayan emitido un “comunica situación” (documento con el que se advierte a la Justicia sobre algún hecho) el viernes a última hora.

“Eso se hizo cuando tomó intervención el Ministerio de Educación ayer a la mañana (por este lunes). Incluso me dieron el comprobante de los envíos al juzgado. La institución manifestaba haberlo hecho, pero no lo había elevado”, pronunció.

“Sabemos que no es un proceso rápido, pero consideramos que, en un solo día, con todo el movimiento y despliegue que hicimos ayer, se hizo el trabajo que en un año debería haber hecho el colegio y no hizo”, añadió el letrado.

El presunto caso de abuso dentro del Colegio San Luis Gonzaga

Lo más preocupante, en opinión de Bustos, es que, al margen de este caso (un niño de 7 años presuntamente abusado por un adolescente que tendría 15 y que hizo estallar el conflicto escolar), varios padres manifestaron que hay otras denuncias anteriores que apuntarían al mismo agresor y que tampoco se comunicaron oficialmente como dictan los protocolos.

El abogado citó otro caso ante medios locales:

“Una madre me manifestó que cuando fue a hablar con ella (la directora) respecto a uno de los episodios, ella le contestó que son cosas de chicos, nada más, un juego de chicos. Y la mujer le dijo: ‘Mis hijos no juegan de esa manera’. En esa ocasión, también podría haberle comunicado al Ministerio de Educación o a la Justicia, y no lo hizo”.

“Por ello, en las presentaciones que realicé, en el expediente judicial solicité que se remita una compulsa de todas las actuaciones que se encuentran en el Juzgado de Familia a la Fiscalía de turno a los fines de investigar, desentrañar y dilucidar con claridad si la directora sabía o no de todos los abusos vivenciados por los menores dentro de la institución, cuando claramente se encontraban bajo su único control y cuidado”, añadió Bustos.

Otros casos de presuntos abusos dentro de la institución

Hubo distintas situaciones relatadas por padres que aseguran haberle informado a la directora en el pasado sobre hechos similares sufridos por sus hijos.

Al respecto, el abogado se preguntó “¿Ella puede decir que no sabía nada? Considero claramente que no: sabía muy bien lo que estaba sucediendo, tenemos todas las pruebas para demostrarlo, y por eso solicito la apertura de un proceso penal de manera subsidiaria al proceso que se está tramitando en Familia”.

A María Eugenia Canavasi, la directora en la mira, “no le interesó tomar medidas eficaces ni investigar en lo más mínimo. Las medidas que se tomaron por parte del colegio no fueron eficaces, de lo contrario no estaríamos hablando de estas últimas causas, que claramente se podrían haber evitado de haberse hecho lo que correspondía”, opinó Bustos.

A su vez, el letrado dijo contar con pruebas que certifican su acusación:

“Tenemos informes de psicólogos y profesionales que están tratando al niño de 7 años, también entrevistas con los padres, un dibujo del damnificado que habla mucho, capturas de pantalla de unos mensajes, conversaciones y audios con directivos de la institución donde los padres ponen en conocimiento de la situación y captaciones fílmicas respecto a algunas vivencias. Pruebas hay muchas”, sostuvo.

Fuente: El Diario de la República