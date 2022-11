“Si fuera una estafa no estaría como intendente, estaría en el Caribe”, el descargo del intendente de Saladillo

David Becerra, el intendente de Saladillo, localidad del este de la provincia de San Luis, negó que fuera detenido tras el allanamiento a su farmacia por autoridades federales y afirmó que es inocente en la investigación por presunta estafa al Pami.

El pasado viernes se divulgó la noticia de que Becerra estaba vinculado a una banda que estafó al organismo nacional a través de la supuesta sobrefacturación de medicamentos por una suma de 20 millones pesos.

David Becerra, intendente de Saladillo, San Luis, junto a Alberto Rodríguez Saá. Foto: Picasa

Becerra, en declaraciones a medios locales, aclaró que no fue detenido. Además, manifestó que, al momento de los allanamientos en su farmacia y sus domicilios en la ciudad de San Luis y Saladillo, estaba fuera de la provincia: concretamente, estaba en viaje a Río Segundo.

“Estoy en la farmacia y no estoy detenido. Si fuera una estafa por 20 millones no estaría como intendente y no tendría farmacia, estaría en el Caribe. Sería como una multinacional que tiene una cadena de farmacias y tengo dos nomás”, descargó Becerra en una entrevista a Mediador en Red.

David Becerra, el intendente de Saladillo, San Luis Foto: MediadorEnRed

“Tengo tranquilidad en mi ser que no son como se dicen las cosas. Dijeron que estaba preso y estaba en Río Segundo.

Hasta que no vea el expediente no sé bien de qué se trata. No sé de qué es la investigación. No pertenezco a ninguna banda y menos tener contacto en Pami…

David Becerra, alguien insignificante que pertenezca a una banda, no creo. Espero que esto se esclarezca pronto porque le mancha que se me ha hecho ante la sociedad nadie me la saca, porque ya quedé como una persona estafadora. Quien me conoce sabe quién soy”, añadió Becerra.

La supuesta detención a Becerra por presuntas estafas al Pami

El pasado jueves se dio a conocer la noticia de que el intendente de Saladillo había sido detendio por haber estafado al organismo nacional por 20 millones de pesos “truchando” facturas de medicamentos, en el marco de una investigación a nivel nacional.

En esta movida habían caído unas 11 personas, entre las que estaba, según se dio a conocer, Becerra.