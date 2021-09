Tras una serie de hechos delictivos hacia ciertos locales comerciales, Sebastián Mohr, actual Presidente de la Asociación de Comerciantes y Trabajadores Independientes de San Luis, pidió públicamente que el Ministerio de Seguridad tome cartas en el asunto.

Sebastián Mohr - La Gaceta

“Ha incrementado la cantidad de hechos delictivos y también la violencia con que se realizan. Ya no es por la noche, cuando no está el comerciante, sino en horarios del día, con los comerciantes y los clientes dentro del local. Y casi todos son a mano armada”, expresó Mohr, quien agregó que “muchos comerciantes que han sufrido hechos delictivos están pensando en cerrar sus puertas”.

“Necesitamos intervención urgente del Ministerio de Seguridad en este tema. Si bien vemos presencia y rondas policiales en algunos lados, la verdad es que los hechos no bajan, no disminuyen. Los efectivos se ven atados y no pueden retener al delincuente. Inclusive, les faltan herramientas para comunicarse con los demás policiales que están en la zona”, lamentó Mohr.

Pero estos pedidos de intervención no son nuevos. Hace ya 3 meses que la Asociación viene pidiendo audiencias con el Ministro Luciano Anastasi. “Después pasó lo de Guadalupe, que es un hecho muy preocupante de inseguridad, y dejamos de pedir audiencia porque vimos que toda la fuerza se concentró en la búsqueda de Guadalupe y eso está muy bien. Pero la inseguridad ya es una situación que amerita una respuesta urgente”, añadió el presidente de la Asociación en diálogo con La Gaceta.

El objetivo de esta audiencia requerida es poder transmitir al Ministro de Seguridad todas las inquietudes propuestas por la entidad: “Desde la Asociación hemos visitado a gran parte de los que han sido asaltados y nos hacen propuestas, como reforzar las cámaras y la iluminación. Otra cosa que nos dicen es que los delincuentes tienen los horarios de las rondas de los policías y pasan entre ronda y ronda. Otros nos pidieron la alarma comunitaria para los barrios. Hay muchas propuestas, el tema es que logremos concretar una reunión con el ministro”, contó.

Por otra parte, los comerciantes destacaron la predisposición de las autoridades policiales para escuchar sus propuestas. En particular, destacaron que desde la Policía hicieron hincapié en que quienes sean víctima de un robo realice la denuncia pertinente de inmediato.