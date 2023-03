Nuevos casos de dengue y chikunguña en San Luis: recomendaciones

Por haberse detectado en estos días casos de Dengue y fiebre Chikunguña en San Luis, el Ministerio de Salud provincial, a través del Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Programa Epidemiología, emitió un comunicado con información y recomendaciones.

Recomendaciones ante los casos de Dengue y Chikungunya en San Luis: los síntomas

Toda persona con antecedente de haber permanecido o transitado en zonas de transmisión activa de dengue o fiebre Chikunguña o presencia del mosquito transmisor (Aedes aegypti) en los 15 días previos a la aparición de fiebre, debe consultar al médico de manera inmediata.

A su vez, esta fiebre puede estar acompañada de algunos otros síntomas:

Dolor de cabeza

Dolor detrás de los ojos

Dolor muscular

Dolor articular (en personas con fiebre Chikunguña puede durar desde unos pocos días hasta perdurar varios meses)

Erupción en la piel,

Náuseas o vómitos

Dolor abdominal

Manchas rojas en la piel (petequias) u otras manifestaciones hemorrágicas

Prurito (ambas enfermedades comparten muchos síntomas)

Es importante ante estos síntomas, además, no automedicarse: no tomar aspirinas, ibuprofeno, no aplicar medicamentos inyectables. Lo más conveniente es que se consulte al médico para que él indique la medicación adecuada.

Dengue y Chikungunya en San Luis: la situación de la provincia

En los últimos días, se confirmaron 2 casos de dengue del serotipo DEN-2 en San Luis con antecedentes de viaje a Santiago del Estero y Tucumán. Además, hubo un caso de fiebre Chikunguña procedente de Paraguay, más un caso probable de dengue sin antecedentes de viaje que aún continúa bajo investigación.