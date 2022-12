Javier, un joven de San Luis, canjeó las estampillas escolares para cumplir su sueño

Javier “El Tucu” Rodríguez vive en el Barrio La República, uno de los distritos más humildes de la ciudad de San Luis. Este año, al terminar la escuela, se decidió a cumplir su sueño con el dinero que recibió de las estampillas escolares que brinda el Gobierno provincial.

Javier Rodríguez Foto: Instagram

Lo que despertó la admiración de las y los puntanos fue lo que hizo el joven de 19 años con los 1.200 dólares que brindan estas estampillas: las utilizó para ponerse su propia barbería y también para ayudar económicamente a su familia.

Javier cumplió su sueño y pondrá su barbería “desde cero”

En entrevista a Vía San Luis, el joven puntano contó lo que decidió hacer con el dinero:

“Con la plata ayudé a mi familia, hay que ser agradecido siempre. Y con la otra parte de la plata me compré los materiales para poner la barbería en mi casa. Empecé de cero, compré la silla, una máquina y espejos para poder ponerla acá en el barrio”, contó el joven.

Además, relató brevemente cómo inició su camino en el oficio:

“Tenía una maquinita, que con eso yo me daba la maña antes. Después mi papá me compró la máquina que me gustaba a mí. Y bueno, apenas cobré las estampillas me compré las cosas que a mí me hacían falta y que me gustaban para el local, me di ese gusto”.

Javier Rodríguez Foto: Instagram

Javier, un “luchador” de la vida

Una particularidad sobre Javier, quien cumple sus 20 años el próximo 30 de enero, es que es el hermano de la famosa deportista puntana Yaselié “La Gitana” Rodríguez. Ambos realizan Kick Boxing.

Su padre entrena a ambos en el Ring que armaron en el barrio para sacar a las y los más necesitados de los malos vicios, y ambos compiten en muy buen nivel en la disciplina.

Javier Rodríguez con su hermana. Foto: Instagram

El orgullo de la familia de Javier y un emotivo posteo de su hermana

La familia del joven, más precisamente su hermana, realizó un posteo muy emotivo a través de sus redes contando todo lo que tuvo que hacer para poder conseguir un trabajo y comprar los materiales para ejercerlo.

“Mi hermano terminó la secundaria y se puso a trabajar de barbero. Con la plata de las estampillas se compró una silla, dos espejos, máquinas, tijeras, un mueble y le falta traer un ‘lavacabezas’ para ya instalar en casa su local.

Dos años salió a domicilio en todo el barrio. A varios les cortó gratis cuando no tenían para pagar. Hoy es cada día más cercano su sueño. Los que lo conocen saben que él es un gran soñador y aquí siempre se lo ayudó para que todo se le cumpla.

Javier Rodríguez y uno de sus trabajos en el Barrio La República. Foto: Instagram

Ya con terminar el secundario es un gran logro y ahora va por la Universidad y está feliz porque conoció a un señor de nombre “Leo” que le propuso un trabajo mientras comienza la Universidad. Siempre dije: TODO LO BUENO QUE HACES SIEMPRE VUELVE.

¡FELICIDADES JAVIER, ESTAMOS ORGULLOSOS DE VOS!”, expresó su hermana.