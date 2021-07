Enzo Flores participó de las audiciones a ciegas de La Voz Argentina, pero no logró convencer a los jurados con su presentación. Pese a que no entró al programa, se llevó sabios consejos de Ricardo Montaner para su carrera y las felicitaciones de Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito.

El joven contó que cuando era chico tuvo que dejar de cantar porque le daban convulsiones y, si bien nunca encontraron una explicación médica, cuando dejó de hacerlo ya no tuvo más episodios. Con el tiempo volvió al ruedo y cumplió con su sueño de estar en el escenario de La Voz.

El sanluiseño de 23 años eligió Motivos de Abel Pintos, pero al parecer la canción le jugó una mala pasada por haberse pegado al estilo del artista y no haberle puesto el propio.

“Cantas muy bonito. No sé si mis compañeros sienten lo mismo que sentí yo, pero estabas demasiado orillado a hacia el estilo y la forma de cantar de un cantante muy popular (por Abel Pintos). Digo demasiado orillado porque si bien no eras él, porque había diferencias, estabas a punto de caer allí”, le explicó Ricardo Montaner acerca de por qué no se dio vuelta.

“Era el miedo que tenía porque tengo más o menos un registro parecido. Estuve trabajando para tratar de no parecerme mucho”, comentó Enzo.

Sin embargo, Montaner le comentó el por qué de su error: “Fíjate que tu problema no es el registro, es la música que eliges. Te tienes que ir a cosas que vayan por cualquier otro lado y no por territorios parecidos”.

Por su parte, Lali Espósito también le dijo palabras de aliento: “Sé que este momento es medio amargo, difícil, pero te tenés que ir de verdad contento porque cantas muy bien. Y eso no es algo que desistiéramos los que estamos acá”

“Nosotros buscamos un montón de otras cosas que tienen que ver con los participantes de este programa y Montaner, que sabe mucho, te acaba de dar el mejor consejo que te pueden dar en esta industria que es ‘sé vos’ porque el talento lo tenés”, cerró.