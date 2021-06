Los días siguen pasado y Guadalupe Lucero aún no aparece. Ya van 9 días desde que la niña desapareció de la vereda de la casa de su tía, mientras jugaba con sus primos. Los rastrillajes para lograr con el paradero de la niña de 5 años no han cesado, pero no hay avances.

// Mira también: Difunden un video de Guadalupe para que se la pueda reconocer

Frente a toda la situación angustiadora, el papa de Guadalupe está “devastado y a punto de colapsar”, según su abogado Héctor Zabala. Señala que su cliente no está siendo informado de todas las pistas que involucran a la niña y sufre trato discriminatorio por ser hombre.

Zabala indicó que a Eric Lucero no le han compartido los audios en donde la madre asegura escuchar a Guadalupe. “Eric necesitaba escucharlo para saber si podía identificar la voz de su hija”, declaró el abogado.

Guadalupe Lucero. Gentileza.

Además, el defensor legal de Lucero asegura que el hombre recibe trato discriminatorio por su género, ya que no recibe la misma contención que la madre de la niña. El sostiene que desde la Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad del Gobierno de la Provincia de San Luis, justifican esa falta de ayuda porque “no la merece”.

// Mira también: Para la ministra Frederic la desaparición de Guadalupe “podría ser un caso de trata de personas”

Por esas razones, el abogado de Eric Lucero pide apoyo psicológico para su cliente urgente. “Se siente aislado y librado a su angustia, lo que le suma incertidumbre que impacta en su salud física y psíquica”, indicó Zabala. Asimismo remarcó que los episodios de violencia ocurridos en la marcha del martes pasado solamente ayudaron a acrecentar su mal estado emocional y psicológico.