Las mujeres que se encuentran detenidas en San Luis por el crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado a golpes, podrían presentar declaraciones cruzadas ante la Justicia, según informó la abogada de Magdalena Espósito, la madre del nene.

Silvina Blanco, su defensora, dijo que probablemente habrá acusaciones entre su defendida y su pareja, Abigail Páez (27), por el crimen cometido.

A causa de esto, la letrada comentó que le parecía “prudente” que cada una de las acusadas tuviera su propio defensor, ante este posible escenario.

La madre de Lucio Dupuy y su novia fueron detenidas por el crimen del nene de 5 años

La madrugada después del crimen, Blanco fue hasta el lugar donde estaban detenidas Espósito y Páez en La Pampa para presentarse como defensora oficial. Después de esa entrevista, se dio cuenta que era necesario que cada una tuviera su propio abogado. Es decir, que tuviesen distintas estrategias de defensa.

La abogada de Espósito afirmó, además, que aún no sabe si los golpes que provocaron la muerte de Lucio fueron hechos por las dos mujeres o por una sola de ellas. Al respecto, y por consejo de los defensores, Espósito y Páez todavía no declararon sobre ello.

Blanco dijo que las dos imputadas podrían tener intereses contrapuestos en la causa. Por eso no descartó que pueda haber acusaciones entre ellas sobre la autoría.

Lucio Dupuy

Detalles relevantes del caso

Blanco confirmó que hay una cámara de seguridad que muestra que a las 19.30 del viernes 26 de noviembre, día del crimen, Páez y Espósito salieron en moto de la casa donde también estaba Lucio. El nene, en ese lapso que Abigail llevó a la madre al trabajo, se quedó solo en la vivienda.

Esto, según comentó, confirmaría que Espósito no estaba presente cuando el niño fue llevado a la posta del barrio a que lo atiendan porque estaba descompensado.

A su vez, la abogada desmintió que las detenidas hayan sido agredidas en la penitenciaría de San Luis donde permanecen alojadas desde el domingo pasado. “Esa información es falsa. El video es falso”, dijo en referencia a las imágenes viralizadas de una supuesta golpiza.

La policía detuvo a dos mujeres: Magdalena Espósito Valenti, la madre del niño de 24 años, y su pareja Abigail Páez de 27.

Las dos mujeres, aclaró también, no están incomunicadas. “Están con mucha seguridad y custodia”, añadió. “Dentro de los informes que he tenido acceso, no se ha advertido una situación de maltrato previo, es lo que han informado los organismos hasta el momento. Todo será materia de investigación”, relató.

También, el sábado pasado, se confirmó que los fiscales a cargo de la causa analizaron “agravar la acusación” hacia ambas imputadas.

Por el asesinato de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, mamá del nene, está acusada por “homicidio calificado por el vínculo” y podría recibir prisión perpetua. Mientras tanto, su novia, Abigail Páez, fue imputada por “homicidio simple”, con una pena de entre 8 y 25 años.

Las mujeres están actualmente alojadas en el Complejo Penitenciario 1 de la ciudad de San Luis luego de que fueron trasladadas desde La Pampa por los violentos incidentes registrados el pasado domingo en la comisaría donde estaban detenidas.