Cachín y Pelusa: una vida dedicada a alegrar a los niños de Villa Mercedes

Cachín y Pelusa son dos payasos oriundos de Villa Mercedes que dedicaron su vida a alegrar a las y los más chicos. Con una tierna historia de amor, se conocieron hace más de 40 años y decidieron emprender una vida juntos, en el amor y en su vocación.

Se trata de María Cecilia Bonivardo y Ramón Ricardo Benítez, una pareja de la vida y también del entretenimiento. Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis los homenajeó entregándoles un reconocimiento por sus 42 años de trayectoria.

Cachín y Pelusa, los payasos que dedicaron su vida a alegrar a los más pequeños. Foto: Amanecer Informados

“Siempre fue nuestra pasión. Estamos muy contentos de estar convocados a este reconocimiento de 42 años de labor ininterrumpida dentro de la ciudad y fuera de ella, trabajando para los niños y la familia”, agradeció “Cachín” en una breve charla con el medio local Amanecer Informados.

Cachín y Pelusa, los payasos que dedicaron su vida a alegrar a los más pequeños. Foto: Facebook

La historia de amor de Cachín y Pelusa

Además de agradecer por su homenaje, hablaron de su vida juntos.

“Cachín” y “Pelusa” se conocieron trabajando. Él ya se dedicaba a hacer shows infantiles usando un diminutivo de su apodo “Cacho”, pero los realizaba con un grupo de amigos. Poco tiempo después, Ramón y María Celia se conocieron: ella era la maestra de ceremonia que presentaba en los eventos a “Cachín y su elenco”.

Sus nombres artísticos fueron elegidos con un poco de ayuda de los espectadores.

Cachín y Pelusa, los payasos que dedicaron su vida a alegrar a los más pequeños. Foto: Facebook

Contaron ellos en una entrevista del año 2020 a un medio local, que debían realizar un acto en una escuela. Pero la hora pasaba y uno de los integrantes del equipo no llegaba. En ese momento, María Cecilia improvisó un traje con una sábana y subió al escenario.

En el sketch explicaron que ella no tenía nombre y los mismos niños comenzaron a sugerir ideas. Alguien gritó “Pelusa” y los pequeños empezaron a repetirlo a los gritos, bautizando a la nueva artista del grupo.

Dos años después, ya con “Pelusa” como parte del elenco, también se convirtieron en una dupla de la vida. Como fruto de este amor nacieron dos hijas y hoy ya tienen dos nietos.

“Ninguna de las dos siguió nuestros pasos, lo más similar es la profesión de la mayor que es maestra jardinera. A la menor le gustan las coreografías y nuestros nietos ya están estudiando en la Universidad”, contó en aquella entrevista María Cecilia.

Cachín y Pelusa, los payasos que dedicaron su vida a alegrar a los más pequeños. Foto: Facebook

El amor por su vocación

Los payasos contaron emocionados y con expresión de felicidad en sus rostros que ver las risas de los niños les reconforta el alma.

“Somos conscientes que los años no vienen solos, cuando sea el momento pensaremos un gran festival para despedirnos, pero eso será dentro de unos cuantos años si Dios quiere”, expresaron en ese entonces, año en el que cumplían 40 años en su profesión.

Las mejores anécdotas de Cachín y Pelusa

De las miles de historias que tienen para contar, hay una que recuerdan con mucha alegría:

“Íbamos a trabajar en una escuela, subimos al escenario y una de las maestras nos dijo que había una tabla que estaba media floja. ‘No te hagas problema. Ahí no vamos a pisar’, le dijimos y empezamos a actuar…

Pero nos olvidamos, hasta que un momento hice una morisqueta y se me fue la pierna para abajo. Me quedé atascada y la gente aplaudía como si estuviera actuando, hasta que una maestra se dio cuenta y me ayudó”, contó “Pelusa” entre risas.

Por otra parte, “Cachín” contaba en su momento que “hoy nos contratan a los cumpleaños de los hijos y a veces de los nietos de los niños que veíamos nosotros”.

Esta hermosa pareja de payasos trabaja desde 1980 para hacer reír a las y los más chicos. Aún recuerdan el primer día que vencieron los nervios para subir al escenario y comenzar esta travesura que se convirtió en el motor de sus vidas.

Hoy, fueron homenajeados por San Luis por su vasta trayectoria y dedicación para con las y los más pequeños.

