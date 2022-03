La historia de José Manuel Coronado merece varios capítulos, pero el más urgente es el que lo ubica como el sanjuanino que busca fondos para que la Selección de Fútbol de Amputados pueda seguir buscando la clasificación al Mundial de Turquía este año. Por ahora, el sueño sigue vigente, pero antes deben resolver la cuestión financiera que los aqueja.

Según contó José Manuel a Diario La Provincia SJ, “es una situación parecida a la que nos pasó en 2018 y si bien existió la generosidad por parte del Ministerio de la Nación para colaborar y la plata está, la cuenta de la Federación en donde depositar la plata estaba cerrada y no se pudo llegar a objetivo. A cuatro días de viajar no nos queda otra que tratar de recaudar lo que más podamos y tratar de presentar aunque sea un grupo reducido de jugadores”.

Además, explicó que gracias al trabajo de la Subcomisión, integrada por 6 jugadores, se consiguió el apoyo del Estado pero como la Federación no tiene cuenta bancaria no pudieron recibir el dinero. “La delegación entera necesita 25 pasajes para poder viajar, si lo sacamos hoy, cada pasaje está entre $150.000 y $180.000, o sea que se necesitaría más de $4.000.000. La idea es hacer un grupo reducido de entre 10 y 15 jugadores, según la plata que se junte, y de ahí viajar para que no nos pongan una sanción y tratar de clasificar al Mundial que es en Turquía, en octubre”, agregó.

“Tratar de ganar el Sudamericano, el último campeón en 2018 fuimos nosotros y la idea es ir por el mismo objetivo. Ahora tenemos en mente el poder viajar y clasificar”, sostuvo, a la vez que detalló que de siete equipos, solo clasifican cuatro. De esta manera, llegar y participar es sumamente importante para ellos, y las chances, si bien existen, cada vez se complican. Por último, Coronado pidió “a todos los argentinos que nos ayuden con la cantidad de plata que puedan a cualquiera de las cuentas de dos de nuestros integrantes, para poder ir a representar a nuestro país y clasificar al Mundial”. El dinero recaudado será únicamente para la compra de pasajes y podrán percibir la ayuda hasta el sábado en la mañana.

Para quienes deseen ayudar, dejó su CBU y su ALIAS para que le puedan depositar de manera directa a él. (José Manuel de Jesús Coronado Ale, CBU: 0000003100094089061928, ALIAS: cono.arbol.arbol.mp).