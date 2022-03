Según un revelamiento realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los supermercados sanjuaninos vendieron un 3.5% más que a nivel país, teniendo en cuenta las operaciones realizadas durante diciembre de 2021, comparadas con el mismo mes del 2020. Los motivos, los salarios estatales y la reactivación económica en el ámbito privado.

Según publicó Diario de Cuyo, en el sector público lo atribuyen a que se logró una mejora salarial del 69% en el último año, ganándole al 50.9% de la inflación; mientras que en el ámbito privado lo atribuyen a que en el 2021 la provincia sumó siete meses consecutivos entre las cuatro provincias con mayor recuperación del empleo privado en términos interanuales, según datos aportados por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

“La buena noticia detrás de estas cifras es que los sanjuaninos y las sanjuaninas no han perdido su capacidad de consumo porque no han perdido ingresos, todo lo contrario: los salarios de los estatales en el 2021 lograron superar ampliamente a la inflación y no perdieron su poder adquisitivo, eso se ve reflejado en esta encuesta del INDEC”, dijo el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, a Diario de Cuyo.

Por otro lado, la provincia su ubicó en el sexto lugar entre las jurisdicciones donde se registraron las subas más importantes de las ventas totales a precios corrientes, con el 62%.