El proceso de licitación para realizar las obras en el aeropuerto sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento se realizó el pasado 20 de enero. Sin embargo, los tiempos administrativos se dispararon y aún se aguarda saber cómo se llevará adelante el reinicio de las obras. Esta obra, generará unos 180 puestos de empleo directos y unos 450 indirectos, además de brindar importantes beneficios para el desarrollo de la economía regional, optimización de la conectividad con el país y el mundo, así como también facilitar el arribo de viajeros de negocios y turistas.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, el director de la aeroestación, Marcelo Villán, indicó que “son obras esperadas ya que estamos con espacios acotados para el tráfico que tenemos. Cuando hay contingencias, como medidas de fuerza, podemos tener a 200 personas que llegan y otro tanto que se marchan. Eso nos lleva a implementar una logística para que no se entorpezca el flujo de pasajeros y que los acompañantes se retiren antes o no puedan ingresar a la aeroestación o deban quedarse en la playa de estacionamiento. A veces, pedimos que sólo venga el pasajero”. Además, explicó que sobre lo que se espera “sabemos que se llevan adelante los trámites de la adjudicación pero aún no tenemos plazos. La empresa AA2000 trabajó en la documentación pertinente con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y de allí se definirán los próximos pasos”.

Es que en octubre de 2021 se conocieron las gestiones de la provincia para volver a licitar las obras en la aeroestación y el mismo gobernador Sergio Uñac había remarcado la importancia para las provincias del interior del país de contar con este tipo de obras. “La obra que se realizará en la terminal aérea sanjuanina es un paso más hacia un país verdaderamente federal”, había afirmado el principal mandatario sanjuanino.

Por su lado, el vicepresidente del ORSNA, Fernando Muriel, había indicado que la inversión de $2.000 millones iba a significar “una mejora muy importante respecto a la infraestructura de San Juan”. Además, agregó que el aeropuerto “pasará de tener 1600 m2 a 5000m2, se van a hacer dos pisos con características propias de un aeropuerto de primer nivel internacional con sectores de cabotaje y vuelos internacionales con una inversión de 2 mil millones de pesos que estará acorde a la política de la provincia con el turismo y las actividades empresariales que a través del gobernador llegarán a buen puerto”.