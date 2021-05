A casi cuatro meses del terremoto de 6.4 grados que sacudió a la provincia de San Juan el 18 de enero pasado, finalmente llegó el día más feliz para Virginia Aguilera. La mujer oriunda de la localidad de Media Agua, que fue viral en todo el país después de contar su dramática situación a un medio de Buenos Aires, recibió este martes las llaves de su nueva vivienda. La construcción estuvo a cargo del Gobierno provincial.

“No me imaginaba que todo iba a terminar así. La nueva construcción tiene dos habitaciones, comedor, bajo mesada y es hermosa. A mí el gobernador Sergio Uñac me la prometió y cumplió”, expresó Virginia al diario Tiempo de San Juan.

La casa está ubicada en el barrio Santa Rosa, en el departamento Sarmiento, y ya se encuentra habitada por la mujer y sus seis hijos. En las últimas horas Virginia, acompañada de vecinos y familiares, se encargó de trasladar los muebles que tenía en su antiguo domicilio, el que quedó destruido tras el terremoto. De hecho se cayeron varias de sus paredes de adobe y corre riesgo de derrumbe.

La vivienda que le construyó el municipio a Virginia Tiempo de San Juan

Por aquel suceso es que el nombre de Virginia se hizo viral en la provincia sanjuanina. En una nota con TN, la mujer contó su experiencia con el terremoto y hubo en particular una frase que llamó la atención: “A mí me saltó el colero, me quedé despeinada”. La entrevista generó todo tipo de comentarios en las redes, algunos provocando distintos juicios de valor en perjuicio de ella.

“Perdono a todas esas personas que me hicieron burla porque no quiero tener bronca en mi corazón. La vida sigue y a todas esas personas que se burlaron de mí yo las dejo. Estoy re superada”, comentó sobre el bullying que sufrió por su testimonio en TV.