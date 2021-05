El pasado martes 4 de mayo, los militantes sanjuaninos del partido Movimiento Socialista de los Trabajadores, más conocido como MST, se encontraron con que su local había sido vandalizado. En la zona no hay cámaras, por lo que desconocen quién fue o quiénes fueron los que pintaron el frente de su local.

Según contó Mary Garrido, una de las dirigentes del partido a Canal 13 San Juan, creen que el hecho se produjo en la madrugada del 3 de mayo. Para la dirigente, un compañero estuvo en el local durante el domingo 2 de mayo, cuando el edificio estaba en condiciones.

Garrido expresó que “es un hecho inadmisible en Argentina que hacen 45 años se recuperó la democracia. Este hecho no tiene cabida y es absolutamente repudiable no solamente por nosotros que somos un partido de izquierda sino también por la sociedad. La gente no acepta más estas expresiones de los sectores que les incomoda las ideas críticas de un partido como el nuestro. Defendemos los derechos de las mujeres, de los y las trabajadores, de los jóvenes”.

Además, la dirigente explicó que están convencidos de que las pintadas tienen un carácter político, ya que no forzaron ninguna puerta ni tampoco intentaron robarse algún elemento del lugar. Otro detalle es que al lado hay un local del Partido Justicialista, que no sufrió ningún daño.

Por último, Garrido concluyó: “Desconozco que significan esos símbolos. Estamos investigando para hacer como corresponda la denuncia policial por supuesto. Creemos que en estos casos se debería actuar de oficio porque es inadmisible que suceda esto. El local está ubicado exactamente al lado de un local del Partido Justicialista que es en la calle Mendoza y Mariano Moreno antes de llegar a la esquina. El hecho ha sucedido en nuestro local, al lado está el otro y ahí no ha habido ningún tipo de expresión”.