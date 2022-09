San Juan: un docente autoconvocado afirmó que UDAP no los deja participar en las elecciones sindicales

El Gobierno de San Juan y los sindicatos que representan a los trabajadores públicos docentes y no docentes acordaron la semana pasada un incremento salarial de 35%, que se suma al 65% que llevaban hasta el momento. A pesar de esto, un grupo de docentes autoconvocados afirmó estar en contra del pago en cuatro cuotas de este incremento salarial y en protesta convocó a no dictar clases el pasado viernes.

Al no estar contenidos dentro de una estructura sindical con personería y legalmente constituida, los autoconvocados no pueden por sí mismos convocar a una huelga. A raíz de esto, el Ministerio de Hacienda de San Juan comunicó este lunes que les descontará el día no trabajado a quienes no asistieron a las aulas.

Damián Ocampo, uno de los maestros que integra este grupo de trabajadores, afirmó que toman este tipo de medidas porque no los dejan participar de las elecciones dentro de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP). “Hace dos elecciones que la junta no nos deja participar a los opositores. Si ustedes les preguntan a Luis Lucero (secretario general de UDAP) a quiénes le ganaron, les va a decir que a nadie porque no nos dejaron que se presentaran listas opositoras”, expresó a Diario de Cuyo.

En línea con esto, el docente sanjuanino remarcó que personalmente está en contra con que sus colegas se desafilien del gremio. “Estoy convencido de que los gremios no son de Lucero o Graciela López (ex secretaria general). Son de los docentes y se debe hacer la lucha desde adentro”, indicó.

Finalmente, le pidió al líder sindical e incluso al gobernador Sergio Uñac que “escuche a los autoconvocados y que llame a los gremios para que hagan una apertura al diálogo”. Ocampo cerró diciendo que no es agradable hacer llamados a huelga desde el sector que integra, pero que “por las vías legales no nos dejan, entonces buscamos alternativas”.