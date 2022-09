En San Juan podrían suspender las clases por el Día del Maestro

Los docentes sanjuaninos conmemoran su día en todo el país este 11 de septiembre con la particularidad que el cae un domingo. Es por eso que el clásico feriado que tenían por el Día del Maestro no podrá celebrarse este año.

Es por eso que, atentos a esta situación, los gremios docentes de la provincia de San Juan tomaron la iniciativa de que el Día del Maestro se traslade al lunes y los tutores puedan no ir a trabajar ese día. En todo el país ya hay una provincia donde se tomará esa medida y otras en donde el Gobierno dijo que no.

“Este es un tema que estamos analizando”, dijo Luis Lucero, referente de UDAP, a Diario Huarpe. Lucero también explicó que Salta es la única en todo el país que, por el momento, ha tomado la determinación pero que hay otros sindicatos que también lo pidieron. Este es el caso de Córdoba, Mendoza y Corrientes donde los ministerios de Educación se negaron y habrá clases normalmente.

Desde el área de Educación Primaria, Cecilia González, su directora, confirmó al mismo diario local que se enteraron de las intenciones de los gremios pero aún no han recibido pedido formal. Hasta que esto no suceda, el Ministerio de Educación no tomará ninguna determinación. Lo que sí confirmó González es que se hará el tradicional festejo en la Casa de Sarmiento y que asistirán docente de toda la provincia.

En Corrientes el subsecretario de Gestión Educativa del Ministerio provincial, Julio Navías, fue tajante cuando le consultaron por un posible feriado docente para el día lunes. “El lunes es día laborable y no hemos analizado que haya un asueto. Tenemos que cumplir una cierta cantidad de días de clases, no podemos dejar que los alumnos pierdan una jornada escolar”, cerró muy seguro.