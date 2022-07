A más de dos años y medio desde el inicio de la pandemia de coronavirus en el mundo, San Juan continúa con la campaña de vacunación. En esta oportunidad, la provincia dispondrá de las dosis necesarias para vacunar a niños de entre los 6 meses y 3 años a partir del próximo lunes 1 de agosto.

Fabián Muñoz, jefe del Programa de Inmunizaciones, expresó en Radio AM1020 que desde Salud Pública se están insistiendo en la responsabilidad de los padres, que son quienes tienen que autorizar a sus hijos a ser vacunados. En esa línea, se mostró preocupado en cómo se dará esta campaña de inmunización ya que el otro segmento etario que va hasta los 12 años es el que menos se ha vacunado ya que sus padres no los han autorizado. “Es algo a lo que no podemos obligar a la población, la vacunación es gratuita pero no obligatoria, solo resta hacer ver la parte buena, las vacunas son seguras”, dijo el funcionario.

Por su parte, la Ministra de Salud Pública provincial, Alejandra Venerado, había expresado cuando se anunció la habilitación para vacunar contra el Covid a los bebés que “no hemos podido seguir avanzando en los porcentajes de la vacunación en los menores, dado que hay una resistencia de los papás. Sólo en los jóvenes y adolescentes hemos podido mejorar el porcentaje, que pasó de un 20% a un 25%, pero muy a cuentagotas”.

Además, la Ministra agregó que “por eso es de crucial importancia la colaboración y responsabilidad de los papás de vacunar a sus hijos, no sólo con la vacuna contra el Covid-19 sino con el calendario completo de vacunas obligatorias”.