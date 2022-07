Si bien hace poco más de dos años y medio que el coronavirus comenzó a expandirse por todo el mundo dejando víctimas fatales y contagiadas en todos los rincones, hay personas que aún no se han contagiado, mientras que hay otras que se contagiaron una, dos, tres y hasta cuatro veces. Este último sería el caso del periodista deportivo sanjuanino Franco Berardinelli, quien contó que tuvo Covid-19 un total de cuatro oportunidades.

Según contó a Diario Huarpe, “la más complicada fue la primera vez”. El periodista tiene 30 años y hace dos meses completó su esquema de vacunación con la tercera dosis. Su primera vez padeciendo el virus fue en diciembre de 2020, mientras que la última fue en los primeros días de julio de este 2022.

En la última oportunidad, Franco contó que el pasado 30 de junio su hermano comenzó con algunos síntomas característicos de este virus. Al día siguiente, él ya tenía tos y febrícula, así que fue a hisoparse y el resultado confirmó que se trataba nuevamente de Covid-19. Si bien asegura que se cuida permanentemente con el uso de barbijo y alcohol en gel, el Covid-19 no le da respiro. “La primera vez que me contagié tenía mucho miedo, era todo desconocido. Y esta última apenas me agarró dolor de garganta y tos seca, supe que era coronavirus porque ya me conozco con todas las veces que tuve”, contó.

Así fue como Berardinelli tuvo que estar aislado toda la primera semana de julio y, su miedo era que su padre Mario, quien es insulinodependiente, contrajera el virus, aunque esta vez se salvó. Claro está que el hombre tiene 70 años y ya se había contagiado en mayo del 2021, cuando Franco también estuvo enfermo. Además, también se enfermó en febrero de este año, fecha en la que el periodista salía de su tercer periodo de aislamiento.

“En esta última oportunidad me agarró muy tranquilo. Fue como una alergia fuerte. Si bien tenía dolor periodista que se desempeña en Am 1020 y Telesol. Más allá de eso, cada contagio le trajo aparejado algunas secuelas. Antes, corría una hora sin agitarse y ahora lo puede hacer en periodos cortados de 10 minutos ya que el aire comienza a faltarle.

Los fines de semana, contó, juega al fútbol con sus amigos y así busca recomponerse de las secuelas. “Después de mucho tiempo volví a la actividad física”, indicó quien, tras el tercer contagio se hizo un chequeo médico y sueña con viajar al Mundial de Fútbol en Qatar: “Algunos valores me salieron mal, pero estoy tratando de revertirlo”. Por último, contó que todavía sufre episodios de tos.