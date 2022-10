Qué pasó y cómo está la mujer quemada en una plaza de San Juan

Una mujer fue hospitalizada luego de ser atacada por un sujeto quien le arrojó un líquido inflamable y luego prenderle fuego en un hecho que conmovió a los vecinos de Caucete, San Juan.

Los hechos ocurrieron en Hospital César Aguilar, de Caucete, San Juan\u002E

La joven de 22 años, quien terminó hospitalizada con graves quemaduras, fue objeto de violencia desmedida el domingo a las 22.30, cuando caminaba por las inmediaciones de calle Coronel Cabot, cerca de la plaza del barrio Área II.

Según testigos del hecho, la joven se encontraba con un hombre (investigan la relación), quien le originó las quemaduras, luego de accionar un elemento encendido.

Mientras el fuego se apoderaba de sus prendas, la mujer comenzó a gritar y pedir auxilio, en tanto se acercaban los vecinos para ayudarla, las prendas prendidas fuego le originaron quemaduras de segundo grado.

Desde el hospital César Aguilar confirmaron a la prensa que la mujer “está fuera de peligro pero tiene quemaduras de segundo grado en extremidades y abdomen”. Luego de recibir atención, fue dada de alta.

Mientras la investigación avanza, el sujeto fue vinculado a una causa por tentativa de homicidio agravado por el vínculo, en contexto de violencia de género.

Qué debe hacer cuando se quema una persona

Depende de la severidad de la quemadura de las cuales existen tres tipos de quemaduras:

Las quemaduras de primer grado. La piel se enrojece, pero no se ampolla. Es algo dolorosa como una quemadura del sol.

Las quemaduras de segundo. La capa exterior de la piel se quema y alguna parte de la dermis se lesiona. La quemadura es bastante dolorosa y salen ampollas.

Las quemaduras de tercer grado. La piel se quema se ve blanca o carbonizadas. La epidermis y la dermis (las dos capas superiores de la piel) se lesionan irreversiblemente.

Una quemadura eléctrica que deje la piel carbonizada, correosa, consumida (por el fuego), o no tenga ninguna sensación es grave y debe recibir atención médica de inmediato.

Una ampolla, hinchazón por quemadura que abarque un área de un tamaño mayor que el de la mano, o una quemadura en la mano, pie, cara, genitales o sobre una articulación es una lesión grave.

Si le preocupa una quemadura, en un caso de un niño afectado, aunque no parezca ninguna de las descritas anteriormente, consulte con su pediatra.

Qué hacer de forma inmediata y qué no

Refresque (enfríe) la quemadura. Ponga la parte afectada bajo un chorro de agua fría por cerca de 5 minutos. Esto ayuda a evitar que se siga quemando y disminuye el dolor y la inflamación.

No ponga hielo sobre una quemadura. No frote una quemadura porque esto puede empeorar la lesión. No rompa las ampollas ya que puede aumentar el riesgo de una infección en el sitio de la quemadura.

Cubra la quemadura: el área afectada con un vendaje limpio que no se pegue a la quemadura, esto ayuda a disminuir el riesgo de infección y alivia el dolor.

Proteja la quemadura: mantenga el sitio de la quemadura limpio, lávalo suavemente con agua y jabón. No aplique ungüentos. Nunca debe aplicar manteca, grasas u otros remedios caseros a la quemadura.