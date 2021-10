A través de un comunicado oficial, la producción del espectáculo “Evolución” informó que en su regreso a la provincia hubo varios contagiados por coronavirus en el elenco que viajó a Tecnópolis. Es que, estuvieron presentando la última edición de la Fiesta Nacional del Sol y esto pone en peligro la tercera presentación pactada, según indicaron.

//Mirá también: Una mujer de Buenos Aires busca a quien sería su padre biológico en San Juan

Es que, advirtieron que no importa el área o el rol que tengan, ni tampoco si son o no contacto estrecho, absolutamente todos deberán presentar un certificado de resultado negativo de Covid-19. Los integrantes del espectáculo que se presenta en Buenos Aires, tendrán tiempo hasta el próximo miércoles hasta las 17 para presentar los papeles que tendrán el carácter de declaración jurada. En función de esto y una vez que todos reciban los certificados, la producción de “Evolución” tendrá que definir si realiza o no el tercer viaje a Tecnópolis Argentina. Allí, deberían presentar el espectáculo, en caso de que se den las condiciones.

En el comunicado completo, indicaron: “Estimados integrantes del proyecto “Evolución” en Tecnópolis 2021. Atentos a posibles casos positivos de covid-19 en algunas áreas del espectáculo y en virtud a que nos encontramos a mitad de la ejecución del proyecto, hemos tomado la decisión como producción de que: 1- Sin importar área o rol, sean o no contactos estrechos de casos positivos, presenten o no síntomas, haya o no compartido la habitación; TODOS deberán presentar un certificado de resultado negativo / no detectable de Covid 19 con fecha de testeo el día miércoles 27 de octubre 2021.”

//Mirá también: Jóvenes innovadores: estudiantes sanjuaninos conformaron una empresa para pagar la cena de egresados

Además, puntualizaron: “2- La Producción, según el balance de los casos positivos - negativos evaluará la viabilidad del tercer viaje. 3- Los certificados deberán ser presentados a más tardar hasta las 17 del día miércoles 27 de octubre de 2021 a sus productores / jefes de áreas correspondientes por mail o WhatsApp según se prefiera. 4- El certificado adjunto tendrá carácter de Declaración Jurada”.