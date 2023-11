“Mahatma Gatos”: una sanjuanina creó un refugio en su casa y ahora cuida de 23 gatos

Amante de los gatos, Natalia Cortez, decidió crear su propio refugio en su casa. Hace cinco años que la sanjuanina adoptó a dos gatitos de la calle, pero nunca se imaginó que iba a terminar cuidando a 23 animales en su casa. Aunque le gustaría seguir adoptando más, el espacio de su casa es pequeño y se le dificulta económicamente.

La mujer de 42 años trabaja como empleada doméstica y, con ayuda de sus tres hijos mayores, se encarga de cuidar a los gatos, vacunarlos, alimentarlos y castrarlos. “Muchos llegaron acá desnutridos y los sacamos adelante”, confesó Natalia en diálogo con Tiempo de San Juan.

Cómo nació el refugio de gatitos en San Juan

Hace un par de años que nació Mahatma Gatos, el refugio de Natalia. “Le puse ese nombre porque significa Gran Alma y yo considero que los gatos son una gran alma. A mí me ayudaron mucho, me aferré a ellos y les tengo mucho cariño”, señaló.

“Nunca pensé tener un refugio porque mi casa es muy pequeña. Cuando venía una noche de trabajar, muy tarde, me persiguió una gatita, estaba con su hermano, no se dejaban tocar, pero dejé que me persiguieran. Llegaron a mi casa y se iban al fondo, hasta que empezaron a salir”, recordó Natalia en comunicación con VíaPaís.

“La gata estaba embarazada, fue una sorpresa. De no tener animales, a tener una gatita y cinco más. A esos cinco gatos los castramos, a la gata no, porque estaba muy débil, lo hicimos después. Y de ahí fueron llegando más gatitos en la puerta de mi casa, también adoptamos algunos en la plaza”, aseguró.

Natalia vive en el barrio Bella Vista 2, de Pocito, y hasta el día de hoy, tiene bajo su cuidado a 23 gatos. “En la actualidad tengo 23 gatos y los más difíciles de dar en adopción son los adultos porque todos buscan bebés, pero tengo de todas las edades”, confesó la mujer. A pesar de que se encariñó con todos los animales, reconoce que se le está dificultando mantenerlos económicamente a todos: “Ya son muchos y me está costando poder mantenerlos a todos”, afirmó.

Su amor por los gatos la llevó a crear un refugio. Foto: Tiempo de San Juan

Con respecto al cuidado de los gatos, Natalia detalló: “Mi casa es chiquita, es una casa de barrio, en cuanto se fueron haciendo más, hemos destinado el fondo del patio, que está todo cerrado, donde tienen sus casitas. En el día, comen afuera, cuando están enfermos y les damos medicamentos, se quedan adentro”.

Y añadió: “Por la noche, si o si todos adentro porque, no queda nadie afuera, pueden venir los perros. La otra vez, se quedó uno afuera y lo atacaron los perros. En este barrio, hay muchos perros en la calle, entonces los gatos se vienen. La gente asume que todos son míos, pero no”.

Aunque sus hijos crearon un perfil del refugio en las redes sociales para que la gente la ayude, Natalia señala que solventa los gastos por su cuenta: “Hace un tiempo una chica mexicana me donó dinero, pero en general no recibo ayuda de nadie”.

El pedido desesperado de la sanjuanina

La sanjuanina está preocupada por la cantidad de gatos sueltos que hay en la calle: “Quería dar en adopción estos que son muchos, dije que no iba a seguir con la tarea, pero realmente siempre te encontrás cada cosa que yo sé que esto no va a terminar. Es lo que me gusta hacer y creo que va a ser en lo que me voy a abocar. Esta es una tarea que no acaba, la gente no toma conciencia y cada vez hay más gatos”.

Natalia le dedica tiempo y amor a todos sus gatitos. Foto: VíaPaís

“Una mujer, después de tirar a una gata embaraza en el momento más vulnerable, me habló diciendo que la quería buscar, y cuando fui, no la encontré. Los gatos que están en una casa y después son desterrados o abandonados son los que sufren más porque están acostumbrados a lo seguro, no se desenvuelven bien en el ambiente salvaje”, contó Natalia.

Por otro lado, aseguró que mucha gente se comunica con ella para llevarle gatos, pero no para adoptar: “Me habló un montón de gente para dar en adopción a sus gatitos que no los pueden mantener, pero no adoptaron ninguno todavía. Veo el espacio de mi casa y la comida, algo primordial que si no lo tenés no es algo bueno ni para los que vengan ni para los que ya están. Creo que después de que se vayan algunos, iré rescatando a otros”.

“La gente piensa que tengo algún problema mental porque no progreso en nada de lo que vendría a ser la estructura de mi casa. Mi sueldo, y parte del sueldo de mis hijos, va a los gatos. Decidí vivir así y me gusta. Creo que en algún momento la gente va a tener conciencia y ser responsable con nuestros animales”, finalizó Natalia.

Para aquellos que quieran adoptar alguno de los gatos, se pueden comunicar al número de teléfono de Natalia: 2644985781 o donar dinero al alias de Mercado Pago: NataliaCortez06.