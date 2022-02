El refugio de mascotas “La Gatimanda” lanzó una increíble propuesta para fomentar la adopción de gatos que están todavía en el centro: se trata de un Tinder para cada uno de los animales denominado “Gatitinder”.

Dante, el creador del proyecto, ideó el proyecto con la idea de armarle un perfil a cada uno de los 35 gatos con un estilo similar a la app de citas, para que las familias puedan conocer a los candidatos a ser adoptados.

"Gatitinder", la forma innovadora de adoptar gatos de un centro de refugio. Foto: @lagatimanada

En el Instagram del centro, @lagatimanada le fueron dedicando un posteo a cada uno de los animales que están en adopción con varias fotos o videos, una descripción de su personalidad y con el estilo de la app.

Cómo surgió “Gatitinder”, el proyecto que imita la app de citas para impulsar la adopción

El centro de adopción que está ubicado en Pilar, en la provincia de Buenos Aires, ya tiene la solicitud por parte de 35 gatos para encontrarles nuevos hogares.

“La idea del GatiTinder surgió pensando formas de crear contenido novedoso en redes. Hoy en día es difícil armar algo original. Lo que se te ocurra, alguien ya lo hizo. ¿Por qué no tomar una idea que ya existe pero llevarla un poco más lejos?”, explicó Dante sobre el inicio del proyecto.

Lea, una de las hembras que espera por ser adoptada. Foto: @lagatimanada

“Pensé que, si Tinder funciona para unir personas, no hay razón para que no pueda unir un gatito con su futuro adoptante. Primero armé un perfil de cada uno en Tinder, con el link de nuestra página de Instagram para que quien lo quiera se sume a ver a los rescataditos en adopción. Y a la gente le encantó. Me escribían diciendo que les parecía redivertido, hacían Match con los gatitos, y así incluso concreté la primera adopción del refugio”, reveló.

El furor de la idea de la app para adoptar gatos

“Fue increíble la cantidad de personas que me escribieron para adoptar. Se formó una comunidad muy linda. Muchos comenzaron a colaborar con donaciones de todo tipo para poder seguir adelante con los rescates. En dos días, concretamos ocho adopciones. Ahora hay 35 gatitos en adopción, desde adultos a bebés”, reveló Dato en diálogo con TN que reveló que está feliz por la propuesta.

Dante, el creador de "Gatitinder", señaló que "en dos días, concretamos ocho adopciones" Foto: @lagatimanada

Además, reveló quién fue la gata con más matchs: “Muchísima gente se enamoró de Oli y llegaron al menos diez formularios para adoptarla. Ella llegó al refugio anémica, desnutrida y con un cuadro viral bastante avanzado. Es relindo saber que encontró una familia después de haber pasado por tanto, más teniendo apenas dos meses de vida”.