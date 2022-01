El Refugio de Diego tiene 20 años ayudando a diferentes animales, consiguiéndoles tránsito, alimentándolos y cuidándolos. Hace dos años se mudaron a un predio en Guaymallén, más precisamente en Los Corralitos, donde al día de 6 de enero hay 200 animalitos.

Antes de la mudanza tenían alrededor de 80 perros y en la fecha tienen un porcentaje mucho mayor incluye gatos y perros. “Se ha incrementado muchísimo, sí se van dando adopciones y han pasado cientos más que por suerte no quedan en el refugio, pero lamentablemente los perritos grandes o enfermos terminan su vida en el refugio”, comentó Mariana Vera, una de las colaboradoras del lugar.

La idea del refugio es que funcione de manera transitoria, pero muchas veces no se adopta a animales ancianos o con patologías por fallas en el concepto de cómo funcionan esto lugares y cuales son sus tareas.

“Muchas veces nos contactan personas que nos dicen ‘mira tengo un perro de tantos años que no lo puedo tener’, son perritos de muchos años 14, 15, 16. Nosotros tratamos de explicarles que un refugio es un lugar de última opción para recibir animales, no para que los dejen cuando ya no los quieren″, remarcó Mariana.

Desde hace varios años El Refugio de Diego funciona para los animales que están en situación de calle o abandono, pero últimamente han recibido muchos en el caso de no poder tenerlos más. Así han llegado a tener esta cantidad de población animal que necesita -como todos- alimento, cariño y hasta cuidados específicos.

Refugios de Diego Foto: Gentileza

La encargada de redes del refugio, Mariana, comentó: “Nosotros nos nutrimos solo de donaciones particulares para atender a la cantidad de animales que hay, no solamente comida. Cada animal que ingresa tiene que ir si o si a la veterinaria, si no está vacunado empieza su plan de vacunación, los cachorros tienen un tratamiento particular, las castraciones que no cubren desde la municipalidad, tratamiento de por vida, entre otros”.

En el año 2019, aproximadamente, comenzaron a vender agendas con el objetivo de recaudar dinero para las vacunaciones. Con esa colecta compraron unas 300 vacunas. Este año también están vendiendo estas agendas y la persona que quiera ayudar la puede adquirir a $ 1.600.

Colecta para el refugio Foto: Facebook

El pedido concreto para aportar a la causa es:

Materiales de construcción como chapas, alambrado de cierre, palos, caños, ladrillones, para realizar el cierre perimetral.

Voluntarios que deseen colaborar con la organización, ya que el único que está 24/7 con estos 200 animales es Diego, el precursor del refugio, y 4 personas más.

Comprar el merchandising de la organización.

Adoptar concientemente

¿Cómo adoptar?

“El 90% de los animales está en adopción, el otro 10% no los decidimos dar porque ya hemos probado y no se adaptan”, aseguró Mariana. Ella recomienda que los interesados se contacten por las redes sociales de Instagram y Facebook, ya que para contactarlos al teléfono hay muy mala recepción.

Datos para quienes quieran colaborar con el refugio de Guaymallén Foto: Facebook

Hace 5 meses que el refugio tiene la suma de 200 animalitos, la cifra se incrementó porque en época de pandemia muchas personas decidieron adoptar, pero luego cuando se volvió a la actividad normal no tenían el tiempo para cuidarlo, entonces muchos los devolvieron o abandonaron. “Siempre pedimos que no lo dejen en la calle, que en cualquier caso lo devuelvan porque nosotros somos responsables de los animales por el resto de su vida”, afirma Mariana.