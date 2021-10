Una mamá sanjuanina le salvó la vida a su pequeño hijo con maniobras de resucitación cariopulmonar. El dramático episodio ocurrió este jueves en una vivienda del Loteo San José, en el departamento Rawson. La heroína, Verónica Mercado, ya había vivido una situación similar cuando Benjamín tenía apenas siete meses.

//Mirá también: Piden ayuda para un chico de Rawson que descubrió hace 3 meses que tenía cáncer

“Nosotros estábamos comiendo, eran como las 12:25. Benja estaba comiendo ravioles, pero me pedía que le diera el pecho, porque aunque tiene 2 años y medio le sigo dando de mamar. Le dije que no le iba a dar la teta en ese momento, porque estaba comiendo salsa y le iba a hacer mal. Ante esa situación, él se paró de golpe para tratar de alcanzarme y se desmayó”, comenzó relatando la mujer a Diario de Cuyo.

La mujer contó que automáticamente alzó al menor y se dio cuenta de que no tenía pulso: “Puse mi oído en su pecho y no le escuché el corazón. Me acordé de lo que pasó hace dos años y otra vez empecé a reanimarlo, hasta que por fin respiró. Pero en ese momento empezó a convulsionar”.

Fueron minutos de mucha desesperación para toda la familia. Mientras Verónica intentaba reanimar a su hijo, el resto salió a pedir auxilio a la Policía Comunal que está a pocas cuadras: “Cuando me bajé del auto mi hijo seguía convulsionando, pero ya había abierto un poco los ojitos. Los policías salieron corrieron y sacaron al patrullero, para llevarnos a La Rotonda -por el Centro de Adiestramiento René Favaloro-. Mientras un policía conducía el otro estaba sentado con nosotros atrás del patrullero y lo estaba controlando, Benja se había desmayado”.

//Mirá también: Desgarrador testimonio del sobreviviente del accidente mortal en San Juan: “¿Ahora quién me la devuelve?”

Verónica contó que su pequeño está bien y que los estudios que le realizaron no arrojaron resultados adversos “Tenemos que hacerle un control el mes que viene, para que me digan cómo seguimos”, señaló. Además, reconoció que las técnicas de RCP le salvaron la vida a su pequeño: “Mis hijos iban a los scout de la Villa San Damián y ahí nos dieron una charla donde, más o menos, nos enseñaron. Además veo en la televisión y leo sobre recomendaciones, uno va a prendiendo”.