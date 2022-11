La inspiradora aventura de Sofía Lépez, la sanjuanina que dejó todo para recorrer en bicicleta América del Sur

Sofía Lépez es una joven diseñadora oriunda de la Provincia de San Juan. A sus 25 años decidió darle un giro a su vida. Fue así como dejó las responsabilidades de la vida cotidiana y decidió viajar en su bicicleta. Todo comenzó con un pequeño viaje por la Argentina, pero las ganas de superarse la llevaron a recorrer más de 3000 kilómetros hasta Brasil. Hoy comparte su historia para inspirar a otros a que se animen a ir por sus sueños.

“Tenía una vida normal, hacía muchas actividades, siempre andaba en búsqueda de conocimientos, de hacer algo nuevo, pero me frenaban mucho las responsabilidades, a veces, me sentía atada a eso y era una frustración muy grande”, contó la joven en dialogo con Vía San Juan.

Hace tres años se compró la bicicleta que la hizo dar el primer paso para “ciclo viajar”. Fue en ese momento que la aventura de su vida comenzó a tomar forma. A fines del año 2021 unos amigos de Sofía la habían invitado a viajar. La idea era partir todos juntos y recorrer el país rumbo a Brasil.

Sofía Lépez, la sanjuanina que lo dejó todo para vivir viajando en bicicleta Foto: Sofía Lépe

Firme con la idea en la cabeza, la joven se comenzó a preparar para el viaje, lo que no se esperaba es que con el pasar de los días sus amigos se dieran la baja de dicha travesía. Lejos de dejarla, Sofía tenía en mente su sueño, y lo iba a cumplir.

“Quedé sola, pero no fue una desmotivación porque ya tenía mi idea fija. Había decidido que ese año iba a dejar todas mis responsabilidades para dedicarme a viajar, para aprender a viajar. Me sentía muy segura”, recuerda Sofía.

El comienzo de una aventura y una travesía

El primer destino que recorrió fue en San Juan, más específicamente el recorrido lo hizo con amigos hasta Jáchal, lugar donde comenzó su viaje sola. De ahí siguió hacia Valle Fértil y luego pasó hacia La Rioja.

Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones, fueron las provincias que la sanjuanina recorrió junto a su bicicleta hasta llegar a Brasil.

Sofía asegura que el viaje vale totalmente la pena y que si bien tuvo algunos momentos en lo que pensó en dejar la aventura, no se rindió. “Los momentos más tensos lo tuve al entrar en Brasil, me pasó que era nuevo idioma, nueva cultura, aprender un poco de todo y fue un poco estresante”, contó la joven.

Además del clima, otro de los inconvenientes con los cuales se chocó fueron “problemas con hombres”, que la hicieron sentirse en un clima de incomodidad, “trataba de no poner atención a eso”.

“Nunca viví un mal momento tan intenso que me hiciera pensar en volver si o si”, aun así, la joven destacó que sintió incomodidad en algunas situaciones.

“En Córdoba estaba acampando en un pueblo tranquilo y pequeño. Había un solo policía en todo el pueblo, luego de compartir uno mates en la tarde, a la noche se atrevió a entrar en la noche a mi carpa sin permiso. En ese momento me sentí acorralada porque pensaba que era el único policía al que podía acudir en caso de ayuda. El que me tiene que proteger. Por suerte le hablé, le dije que estaba cansada de manera tranquila, sin ser explosiva y le pedí que se fuera”, relato Sofía.

Otro caso similar le tocó vivir una vez más del lado de Brasil. “Un día de mucha lluvia hice dedo en una ruta de Brasil. Se paró un camionero y me dijo que no había problema así que me subí. A la mitad del camino se frenó y me dijo que si quería llegar a mi destino era a cambio de sexo. Entonces me bajé inmediatamente de ese camión y seguí mi camino sola”.

La experiencia de su vida: viajar en bicicleta

Hace 6 meses que la sanjuanina está viajando y lleva más de 3100 kilómetros. Sus próximos pasos son seguir viajando, tiene un montón de destinos por delante que quiere conocer.

“Ahora estoy en una isla que se llama Sao Francisco do Sul. Estoy haciendo un voluntariado hasta el 23 de noviembre y mi idea es aprender a surfear. Creo que voy a quedarme un buen tiempo aquí”.

Lejos de terminar su aventura, la sanjuanina sigue apostando por más. “La aventura sigue, no sé por cuanto tiempo, pero tengo muchas ganas de seguir. Tengo la idea de hacer toda la costa de Uruguay, pero voy improvisando”.

Así es como la aventura de Sofía todavía no termina. “Tenía muchas inseguridades, pero en el camino me dio toda la confianza para poder seguir. Mi lema es: todo lo que haga está bien, y sino aprendo, que es lo más divertido también”.

“Estos 6 meses de viaje me enseñaron a tener en claro como quiero seguir viviendo mi vida. Tengo muchas ganas de volver a San Juan, pero de otra manera, me di cuenta que quedarme en un solo lugar no es para mí”, destacó la sanjuanina que a raíz de una bicicleta descubrió lo que más le gusta en la vida: viajar.