Facundo es uno de los sanjuaninos que está al frente de la batalla contra el coronavirus. Es enfermero y desde hace algunos meses trabaja en el Hospital Guillermo Rawson, el principal nosocomio que recibe a pacientes infectados. Este sábado, al finalizar sus tareas, se dirigió al lugar donde guarda su bicicleta y se encontró con la peor noticia: el rodado que con tanto esfuerzo había comprado no estaba.

El joven fue víctima de delincuentes que, aprovecharon que en el estacionamiento no había nadie, y rompieron el candado para alzarse con el “botín”. La noticia no tardó en viralizarse en las redes sociales a través de un posteo que el profesional publicó en su perfil.

“Hoy me toca pasar esta situación tan horrible a mí la verdad que no le deseo a nadie, salir del trabajo cansado y ver que tu movilidad que con tanto esfuerzo conseguiste comprar ya no está, por la maldad de algunos pocos que no se fijan en el daño que realmente hacen a la otra persona”, comentó angustiado Facundo.

Facundo Nieto, el enfermero que sufrió el robo de su bicicleta. Facebook

El joven contó que la bicicleta fue sustraída en el hospital y que, a raíz de los constantes robos que habían ocurrido antes en la zona, habían entregado una nota a las autoridades pidiendo más seguridad. Sin embargo, la solución nunca llegó y ayer le tocó le tocó padecerlo a él.

“Solo espero encontrarla y que vuelva a llevarme día a día al trabajo como siempre lo hizo. Estoy devastado. Me duele mucho el pensar que era la primer bici que estaba a mí nombre, que la compré nueva. Siempre compré usadas o a nombre de otras personas por qué salía más baratas, y hoy no la tengo”, agregó el joven.

El pedido desesperado de Facundo se hizo viral en las redes sociales. La publicación ya tiene más de 700 compartidos. “Te voy a encontrar, lo sé, confío en Dios”, cerró el enfermero.