Durante el último fin de semana salió a la luz un video en el que dos sanjuaninas de 16 años son protagonistas de una violenta pelea en el colegio Santa María de Oro. La información trascendida en los medios locales fue que las estudiantes se dieron una golpiza a la salida de la escuela y que una de ellas tuvo que ser hospitalizada. Desde el Ministerio de Educación analizan sanciones tanto para las protagonistas de la pelea como para los directivos del establecimiento educativo.

La jefa de Gabinetes Interdisciplinarios del Ministerio de Educación, Mónica Gutiérrez, explicó a Radio Estación Claridad que “cada escuela tiene un acuerdo escolar de convivencia y se tiene que aplicar lo establecido en él. En ninguno de estos acuerdos está incluida la expulsión de alumnos, salvo que sea una situación inédita. Sí suspensiones y otro tipo de sanciones, que son de tipo reparatoria. Porque acá lo importante es que las chicas puedan entender la gravedad de lo sucedido y que puedan reparar esta situación. En ese contexto, a las alumnas les puede caber una suspensión de hasta tres días”.

Además, explicó que está la posibilidad de que las autoridades del colegio sean sancionadas ya que no comunicaron al Ministerio lo que había sucedido, sino que se enteraron por los medios de comunicación. En este sentido, advirtió que “la no comunicación tiene una sanción con un acta administrativa para las autoridades que no cumplieron con la normativa. Se inicia una investigación para detectar quiénes son los responsables. Y luego la Asesoría Letrada establece la sanción con un sumario concreto que afecta los antecedentes hasta la separación del cargo. Las autoridades escolares estuvieron en conocimiento y no actuaron en torno a la normativa del Ministerio de Educación. Aducen que estaban esperando comunicarse con los padres de la chica dañada, de todas maneras, los justificativos deberán manifestarse a través de actas derivadas hacia la Asesoría Letrada y hacia la máxima autoridad. Venimos muchos años trabajando con este tema, las normativas no son nuevas y es importante que las autoridades escolares las respeten”.

Finalmente y sobre la adolescente que resultó herida, la funcionaria aclaró que “está con traumatismos y sigue bajo seguimiento médico. Hemos estado en contacto con la familia durante el fin de semana porque tomamos conocimiento a partir de los medios de comunicación”.