Uno de los temas que más debate despertó en las últimas semanas tuvo que ver con los protectores solares y la necesidad o no de que las obras sociales puedan proveerlos de manera gratuita para proteger a las personas del cáncer de piel. En San Juan, la demanda de este tipo de productos es realmente alta ya que el sol sanjuanino es realmente potente en este sentido. Según un relevamiento realizado por Diario La Provincia SJ, los protectores solares se encuentran en promedio al doble de precio del que estaban hace un año atrás.

Marcelo Barceló, del Colegio de Farmacéuticos, confirmó que el precio de estos productos los definen los laboratorios: “El precio depende no sólo de la marca sino también del factor, los más buscados son los de factor 50 para arriba, siendo el más vendido el de factor 65″.

Entre las distintas marcas, los precios varían desde los $880 hasta los $2.000, aunque también pueden encontrarse más caros. En agosto de 2020 un protector de una reconocida marca, factor 65, costaba $880, mientras que en la actualidad está en $1.700. “El protector solar está considerado como un producto dérmato-cosmético, es decir considerado dentro de la gama de los cosméticos pero con acción terapéutica, no es un medicamento en sí, es un producto intermedio. El precio lo fija el laboratorio conductor y en las farmacias se debe respetar, no hay convenio firmado entre las farmacias y laboratorios”.

Por último, Barceló hizo mención al proyecto que la legisladora porteña Ofelia Fernández presentó para que los protectores solares sean considerados como un medicamento y no como un producto cosmético: “La protección solar no deja de ser muy importante, sobre todo en San Juan que es una provincia con muchos meses de sol, y muchas horas de sol en esta época del año, por lo que no deja de ser un proyecto interesante”.